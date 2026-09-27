Ιωάννα Παλιοσπύρου: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που μου έριξε βιτριόλι

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή MEGA Non Stop, μιλώντας ανοιχτά για τον επίμονο αγώνα της προς τη σωματική και ψυχική αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε το 2020. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, κατάφερε να βρει το εσωτερικό σθένος ώστε να αποδεχτεί τη νέα της πραγματικότητα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη των δικών της ανθρώπων.

«Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου, την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου. Όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus τα όμορφα κομμάτια της», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Η αποδοχή και η αγάπη των οικείων της

Αναφερόμενη στις σχέσεις με το περιβάλλον της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου υπογράμμισε τη σημασία που είχε η στήριξη των δικών της προσώπων στην πορεία της ανάρρωσής της.

«Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου, παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου, και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε», δήλωσε με ειλικρίνεια.

Όσον αφορά τις πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, σημείωσε: «Δεν ξέρω αν το πίστευα, αλλά το ονειρευόμουν τόσο έντονα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ότι θα περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή θα με αγαπώ και θα είμαι ο εαυτός μου όπως τον ήξερα, με λίγα σημάδια παραπάνω».

Η ανησυχία για την ενδεχόμενη αποφυλάκιση της δράστιδος

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στην προοπτική αποφυλάκισης της θύτριας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της καθώς η τελευταία δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια.

«Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου. Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ», τόνισε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω. Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή για αυτό που πίστευε στο μυαλό της».

«Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου», επεσήμανε με έκδηλο προβληματισμό.

Το διαδικτυακό μίσος και το αίσθημα ανασφάλειας

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε επίσης στα ακραία και χυδαία σχόλια που λαμβάνει ανά διαστήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες, γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα, συγκεκριμένα για την υπόθεση με το βιτριόλι και αφορούν συγκεκριμένες σκέψεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης της, εφόσον με καλέσει, που θα ήθελα να με καλέσει, για να εξηγήσω τους λόγους που εγώ νιώθω απροστάτευτη και που φοβάμαι. Μπορεί να είναι η ίδια, μπορεί να είναι κάποιος γνωστός της. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει», υπογράμμισε.

Η μέρα που αφαίρεσε την προστατευτική μάσκα

Θυμήθηκε, επιπλέον, τη στιγμή που οι θεράποντες ιατροί της έδωσαν το πράσινο φως για να εμφανιστεί δημόσια χωρίς την ειδική μάσκα.

«Μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι θα ανυπομονούσα, αλλά για μένα ήταν σαν να μένω απροστάτευτη. Πολύ δύσκολο να εκθέσω τη νέα μου εικόνα. Φοβόμουν τι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί για αυτό που θα έβλεπε», παραδέχτηκε.

Η προσωπική ζωή και η σκέψη για την πολιτική

Αναφορικά με το κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής, ξεκαθάρισε ότι τα σημάδια δεν αποτελούν εμπόδιο στην ευτυχία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής εμπλοκής με τα κοινά.

«Όλοι ζητάμε λίγο πολύ και την επιβεβαίωση αυτή, ότι μπορούμε κάποιον να τον γοητεύσουμε. Αυτά τα πράγματα, της εμφάνισης, μια ουλή, ένα σημάδι δεν αποτελούν εμπόδιο», ανέφερε σχετικά.

Σχετικά με την πολιτική, σημείωσε: «Πολύ δύσκολη πίστα η πολιτική. Αν κάτι κέντριζε το ενδιαφέρον και στην πολιτική σκηνή και να πίστευα ότι θα αξίζει και θα ακουμπήσει ένα μεγάλο μέρος πολιτών και ότι εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω ουσιαστικά, μπορεί να το σκεφτόμουν».

«Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα στη ζωή»

Κλείνοντας, συγκλόνισε περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο κοντά έφτασε στο να χάσει τη ζωή της, με αφορμή μια τραγική ιστορία που πληροφορήθηκε.

«Συγκινούμαι, γιατί συνάντησα έναν κύριο. Μου είπε για ένα περιστατικό μιας κοπέλας που είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι και εγώ νόμιζα ότι μου μίλησε για να μπορέσουμε κάπως να τη βρούμε και να τη βοηθήσουμε και δυστυχώς μου είπε ότι απεβίωσε τότε, επειδή το κατάπιε», εξομολογήθηκε.

«Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά είναι δυστυχώς σε κάτι τέτοιες συζητήσεις συνειδητοποιώ τον κίνδυνο που έχω διατρέξει και εγώ. Δεν μπορώ να σου πω ότι φοβάμαι το θάνατο γιατί αγαπώ τόσο πολύ τη ζωή που δεν μπορώ να ζω με αυτή τη σκέψη. Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα στη ζωή. Προσπαθώ να την τιμώ λίγο παραπάνω από πριν και να κάνω το να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», κατέληξε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.