Ιωάννα Παλιοσπύρου: Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το χυδαίο μήνυμα που δέχθηκε – Ψεύτικο το προφίλ που της το έστειλε

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε αποκαλύψει με ανάρτησή της στο Instagram, ένα χυδαίο μήνυμα που της είχε στείλει ένας άγνωστος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με νέα της stories σήμερα (20/8), έκανε γνωστό πως για την υπόθεση απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κοινοποίησε το νέο μήνυμα που της έστειλε ο συγκεκριμένος, στο οποίο έδειχνε να απολαμβάνει τη δημοσιότητα που έλαβε αφού έγινε γνωστός για το φριχτό του σχόλιο.

Στο story της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε: «Συνεχίζει ο ίδιος… Και το απολαμβάνει. Έγινες διάσημος και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να σε ενημερώσω. Συγχαρητήρια».

Αμέσως μετά έκανε και μία νέα ανάρτηση, στην οποία αποκάλυπτε ότι το προφίλ που της έστειλε το τρομακτικό μήνυμα, είναι στην πραγματικότητα ψεύτικο. Μάλιστα, της έστειλε το πραγματικό άτομο του οποίου την φωτογραφία έχει χρησιμοποιήσει ο άγνωστος για να κινείται στο Instagram.

«Εν τω μεταξύ μου έστειλε ο άνθρωπος από τον οποίο έχει κλέψει τη φωτογραφία του… Άρα μπορεί να είναι και γυναίκα; Λέω εγώ τώρα… Τι τραβάω σε αυτή τη ζωή Θεέ μου… Τόσο μίσος ποιος μπορεί να είναι;», ανέφερε στο story της.