Ιωάννα Παλιοσπύρου: Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το χυδαίο μήνυμα που δέχθηκε – Ψεύτικο το προφίλ που της το έστειλε

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε μέσω Instagram ένα χυδαίο μήνυμα που έλαβε και απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την υπόθεση. Ο αποστολέας συνέχισε την παρενόχληση, απολαμβάνοντας τη δημοσιότητα, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το προφίλ του ήταν ψεύτικο, χρησιμοποιώντας φωτογραφία άλλου ατόμου.

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Ιωάννα Παλιοσπύρου
Φωτογραφία: Instagram/ioanna_paliospirou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε αποκαλύψει με ανάρτησή της στο Instagram ένα χυδαίο μήνυμα που της είχε στείλει ένας άγνωστος, για το οποίο απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
  • Ο αποστολέας του μηνύματος συνέχισε να στέλνει μηνύματα, δείχνοντας να απολαμβάνει τη δημοσιότητα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου να σχολιάζει: «Συνεχίζει ο ίδιος… Και το απολαμβάνει. Έγινες διάσημος και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να σε ενημερώσω. Συγχαρητήρια».
  • Στη συνέχεια, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε ότι το προφίλ που της έστειλε το μήνυμα είναι ψεύτικο, καθώς της έστειλε μήνυμα ο άνθρωπος από τον οποίο είχε κλέψει τη φωτογραφία του, οδηγώντας την να αναρωτηθεί: «Άρα μπορεί να είναι και γυναίκα;».

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Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε αποκαλύψει με ανάρτησή της στο Instagram, ένα χυδαίο μήνυμα που της είχε στείλει ένας άγνωστος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με νέα της stories σήμερα (20/8), έκανε γνωστό πως για την υπόθεση απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κοινοποίησε το νέο μήνυμα που της έστειλε ο συγκεκριμένος, στο οποίο έδειχνε να απολαμβάνει τη δημοσιότητα που έλαβε αφού έγινε γνωστός για το φριχτό του σχόλιο.

Στο story της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε: «Συνεχίζει ο ίδιος… Και το απολαμβάνει. Έγινες διάσημος και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να σε ενημερώσω. Συγχαρητήρια».

Παλιοσπύρου

Αμέσως μετά έκανε και μία νέα ανάρτηση, στην οποία αποκάλυπτε ότι το προφίλ που της έστειλε το τρομακτικό μήνυμα, είναι στην πραγματικότητα ψεύτικο. Μάλιστα, της έστειλε το πραγματικό άτομο του οποίου την φωτογραφία έχει χρησιμοποιήσει ο άγνωστος για να κινείται στο Instagram.

«Εν τω μεταξύ μου έστειλε ο άνθρωπος από τον οποίο έχει κλέψει τη φωτογραφία του… Άρα μπορεί να είναι και γυναίκα; Λέω εγώ τώρα… Τι τραβάω σε αυτή τη ζωή Θεέ μου… Τόσο μίσος ποιος μπορεί να είναι;», ανέφερε στο story της.

Ιωάννα Παλιοσπύρου

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