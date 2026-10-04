Φωτεινή Μπαξεβάνη για Καίτη Κωνσταντίνου: «Μου λείπει για εκείνη τη στιγμή που θα τύχαινε να ξανασυναντηθούμε»

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Στη σχέση που είχε αναπτύξει με την Καίτη Κωνσταντίνου μέσα από τη σειρά «Εγκλήματα», αλλά και στην απώλειά της, αναφέρθηκε η Φωτεινή Μπαξεβάνη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Η ηθοποιός θυμήθηκε τη γνωριμία και τη συνεργασία τους στη σειρά του ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι η επαφή τους ξεκίνησε όταν συμμετείχε σε μία σκηνή.

«Πήγα στα “Εγκλήματα” για μια σκηνή και δέσαμε», ανέφερε η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Στη συνέχεια μίλησε για την Καίτη Κωνσταντίνου, εξηγώντας τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο μετά τον θάνατό της. «Μου λείπει η Καίτη Κωνσταντίνου. Θα μου πεις, μα δεν ήσασταν και κολλητές. Δεν έχει όμως σημασία. Μου λείπει για εκείνη τη στιγμή που θα τύχαινε να ξανασυναντηθούμε (σ.σ. και θα ήταν) σαν να μην πέρασε μια μέρα και η στιγμή αυτή δεν θα υπάρξει», είπε.

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Η Καίτη Κωνσταντίνου πέθανε στις 10 Μαρτίου 2025 από καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς λίγοι γνώριζαν το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η συμμετοχή στο «Σόι σου»

Στην ίδια συνέντευξη, η Φωτεινή Μπαξεβάνη αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha «Το Σόι σου», όπου εμφανίζεται στον ρόλο της Αφρούλας, μητέρας της Αντωνίας.

«Έχω κάνει επεισόδια για το “Σόι σου” σαν Αφρούλα, είμαι η μαμά της Αντωνίας. Δηλαδή, κάποια γκεστ θα τα κάνω. Οι συνάδελφοι είναι όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι», δήλωσε.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον Σόλωνα Τσούνη, με τους οποίους συναντάται επαγγελματικά τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο.

«Έχω πολύ μεγάλη χαρά που με τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον Σόλωνα Τσούνη είμαστε μαζί και στην παράσταση “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”, παρόλο που στο “Σόι” συνήθως δεν είμαι με αυτή την οικογένεια. Τώρα, όμως, τους έχω εδώ στο θέατρο», ανέφερε η Φωτεινή Μπαξεβάνη.