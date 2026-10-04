Ισραηλινά ΜΜΕ: Στόχος του συγκυβερνήτη της Flydubai ήταν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ακύρωσε επίθεση τον Ιούλιο την τελευταία στιγμή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στόχος του Χαμάμ αλ-Χαμαμί, του Ομανού συγκυβερνήτη που επιχείρησε να καταρρίψει την πτήση 1073 της flydubai, ήταν να ρίξει το αεροσκάφος πάνω στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο δεν διευκρινίζει πώς περιήλθαν στην κατοχή του οι πληροφορίες για την έρευνα, ο Χαμαμί, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε στους ανακριτές ότι σκόπευε να συνεχίσει την πτήση κανονικά αφού εξουδετέρωνε τον κυβερνήτη, να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες προσγείωσης και στη συνέχεια να προσκρούσει σε κάποιο κτίριο ή αεροσκάφος εντός του αεροδρομίου.

Αυτή η απότομη παρέκκλιση την τελευταία στιγμή θα εμπόδιζε οποιονδήποτε να αντιληφθεί τι συνέβαινε, να σημάνει συναγερμό και να τον σταματήσει από την υλοποίηση του σχεδίου του.

Αποτροπή της τραγωδίας

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Χαμαμί περίμενε μέχρι το αεροσκάφος να βρεθεί πάνω από την Ιορδανία για να καταλάβει το πιλοτήριο.

Τα σχέδιά του ματαιώθηκαν επειδή ο Ινδός πιλότος και κυβερνήτης της πτήσης, Σμιτ Ματσάρ, παρόλο που δέχθηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε από τον Χαμαμί, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κοκπίτ.

Αυτό επέτρεψε σε μια ομάδα Ισραηλινών να επέμβουν, να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ ένας από αυτούς σταθεροποίησε το αεροσκάφος προτού αναλάβουν τον έλεγχο δύο άλλοι πιλότοι που ταξίδευαν ως επιβάτες.

Σχεδιασμός

Το Channel 12 αναφέρει ότι ο Χαμαμί είχε βρεθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, εκτελώντας πτήσεις της flydubai.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι όταν έφτασε τον Ιούνιο, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στη συλλογή πληροφοριών και στον σχεδιασμό της επίθεσής του.

Στη συνέχεια σχεδίασε να πραγματοποιήσει την επίθεση τον Ιούλιο, αλλά τελικά ακύρωσε το σχέδιό του την τελευταία στιγμή επειδή είχε φιλικές σχέσεις με ένα από τα μέλη του πληρώματος.

«Γι’ αυτό επέλεξα τη flydubai»

Το Channel 12 υπογραμμίζει ότι οι Ισραηλινοί ερευνητές δεν έχουν ανακρίνει οι ίδιοι τον Χαμαμί, και ότι οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία των σαουδαραβικών και εμιρατινών ερευνών που διαβιβάστηκαν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ έχει ζητήσει από τα ΗΑΕ να επεκτείνουν την ανάκριση ώστε να συμπεριλάβει και τις αεροσυνοδούς.

Παράλληλα, το Channel 13 αποκαλύπτει ότι ο Χαμαμί δήλωσε στους ανακριτές: «Έψαξα ποια αεροπορική εταιρεία πετάει προς το Τελ Αβίβ. Γι’ αυτό επέλεξα τη flydubai. Το είχα σχεδιάσει ακόμη και πριν γίνω δεκτός».