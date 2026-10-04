Τομ Φαν Βέερτ: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τομ Φαν Βέερτ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών, ολοκληρώνοντας μία ποδοσφαιρική διαδρομή 18 σεζόν. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ολλανδού επιθετικού ήταν ο Ατρόμητος, από τον οποίο έμεινε ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Φαν Βέερτ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω αναρτήσεων στο Instagram, ευχαριστώντας όσους τον συνόδευσαν στην ποδοσφαιρική του πορεία.

«Για 18 σεζόν, είχα το προνόμιο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή η εμπειρία μού χάρισε περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», έγραψε ο 36χρονος επιθετικός.

Η πορεία του στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε τρεις ελληνικές ομάδες, φορώντας τις φανέλες του Βόλου, της ΑΕΚ και του Ατρομήτου.

Με τον Βόλο κατέγραψε 37 συμμετοχές, σημείωσε 18 γκολ και οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ το 2022. Με την Ένωση πραγματοποίησε 24 συμμετοχές και πέτυχε 7 γκολ, ενώ το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα του. Συνολικά κατέγραψε 50 συμμετοχές, με 4 γκολ και 2 ασίστ. Την περασμένη σεζόν είχε 24 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ.

Από την Ολλανδία στη Δανία

Ο Φαν Βέερτ άρχισε την επαγγελματική του πορεία από την Ντεν Μπος, με την οποία κατέγραψε 118 συμμετοχές, 45 γκολ και 12 ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Εξέλσιορ και Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία, ενώ πέρασε και από την Άαλμποργκ στη Δανία, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Με την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Φαν Βέερτ ολοκλήρωσε μία πορεία 18 σεζόν, έχοντας αγωνιστεί σε Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα.