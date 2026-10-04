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Συμφωνία της Μέκκας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα στο Ριάντ η επιτροπή – Στην ατζέντα η στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη και οι Χούθι

Η επιτροπή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας, με τη συμμετοχή Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, συνεδριάζει τη Δευτέρα στο Ριάντ. Στην ατζέντα βρίσκονται η έναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στην Υεμένη κατά των Χούθι και η πρόταση του Ιράν για πολιτική εμπλοκή και διάλογο με τους αντάρτες.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία Σαουδική Αραβία
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στο Ριάντ η επιτροπή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας, στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.
  • Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς νωρίτερα ανακοινώθηκε η έναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στην Υεμένη κατά των ανταρτών Χούθι.
  • Στην ατζέντα της επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση του Ιράν για πολιτική εμπλοκή και διάλογο με τους Χούθι της Υεμένης.

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Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στο Ριάντ η επιτροπή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας -στην οποίο συμμετέχουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν— με την παρουσία υψηλόβαθμων Τούρκων υπουργών, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς νωρίτερα την Κυριακή, όπως μεταδίδει το Reuters, ο ηγέτης της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι, με στόχο την ανακατάληψη των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

Παράλληλα, την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν αποκάλυψε ότι το Ιράν προέτεινε την πολιτική εμπλοκή και διάλογο με τους Χούθι της Υεμένης μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η οργάνωση — μια ιδέα που αναμένεται να συζητηθεί από την επιτροπή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας στη συνάντηση της Σαουδικής Αραβίας.

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«Η συνάντηση θα εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι προσπάθειες θεσμοθέτησης της Συμμαχίας», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.


Όπως διευκρινίστηκε, στη συνεδρίαση της στρατηγικής, πολιτικής και αμυντικής επιτροπής θα συμμετάσχουν από τουρκικής πλευράς, μαζί με αξιωματούχους από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία:

  • ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν,
  • ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και
  • ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

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