Ηρακλής – Ολυμπιακός 68-78: Με ανατροπή και επιθετική πολυφωνία η νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Ιβανώφειο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Greek Basketball League, επικρατώντας του Ηρακλή με 78-68 στο κατάμεστο Ιβανώφειο, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά ανέβασαν την απόδοσή τους από τη δεύτερη περίοδο και έφτασαν στην επικράτηση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επιθετική πολυφωνία, με τέσσερις παίκτες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη και 1 κλέψιμο.

Για τον Ηρακλή ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, και ο Χασάν Ντιάρα, με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78.

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Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά, ο Ολυμπιακός ανέτρεψε την εικόνα

Ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, συνδυάζοντας αποτελεσματική άμυνα με εύστοχες επιθετικές επιλογές από τους Λεκιού, Μέλβιν και Ντιάρα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 11-2 στο 3′ και αύξησαν τη διαφορά στους 11 πόντους στο 9′ (25-14), πριν ολοκληρώσουν την πρώτη περίοδο στο 25-15.

Η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με επιμέρους σκορ 2-19, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να έχει 2/2 τρίποντα και τους Εντζάι και Μιλουτίνοφ να συμβάλλουν στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά στο 15′ με 33-27, ενώ με την επιθετική συνεισφορά του Βεζένκοφ αύξησαν τη διαφορά στους 10 πόντους στο 19′ (32-42). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 46-36.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο. Στο 23′ η διαφορά έφτασε τους 12 πόντους (38-50), πριν ο Ηρακλής μειώσει σε 44-50 στο 25′ με τους Μέλβιν και Στάιλς.

Η αντίδραση των γηπεδούχων δεν είχε συνέχεια, καθώς ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 0-8 και διαμόρφωσε το 44-58 στο 27′. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 50-64.

Στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου η διαφορά ανέβηκε στους 16 πόντους (50-66). Ο Ηρακλής μείωσε σε 56-66 στο 33′, χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει περισσότερο.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά της αναμέτρησης στο 36′, όταν προηγήθηκε με 56-76, πριν το τελικό 68-78.

Η νέα μασκότ του Ηρακλή και τα αγωνιστικά ζητήματα

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης παρουσιάστηκε η νέα μασκότ της ΚΑΕ Ηρακλής, η Χάιδω. Οι «κυανόλευκοι» επέλεξαν τη μορφή μιας γιαγιάς με μπαστούνι, θέλοντας να τιμήσουν τη θερμή φίλαθλο της ομάδας, την κυρία Χάιδω.

Ο Νόα Χόρκλερ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ηρακλή, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να προφυλαχθεί λόγω διαστρέμματος στην ποδοκνημική, το οποίο υπέστη ο Αμερικανός φόργουορντ στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης (29/09).

Ανησυχία προκάλεσε και ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα στα 2’38” πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός γκαρντ αντικαταστάθηκε, αλλά επέστρεψε στην αναμέτρηση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Διαιτητές: Τσολάκος, Κατραχούρας, Χριστινάκης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκτς): Λεκιού 19 (1), Μέλβιν 11 (1), Ντιάρα 16 (3), Χάτσον, Σίλας 5 (1), Στάιλς 9 (3), Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 12 (2), Γουόρντ 4 (1), Βεζένκοφ 14 (2), Ντόρσεϊ 11 (2), Χολ 8, Πλώτας 7 (1), Παπανικολάου, Εντζάι 8, Μιλουτίνοφ 10, Φουρνιέ 4 (1).