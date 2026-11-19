Με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Ματ Μόργκαν, ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 96-86 στο Nick Galis Hall και παρέμεινε σε τροχιά διεκδίκησης της πρώτης θέσης στον όμιλο, συνεχίζοντας την καταδίωξη της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια απέναντι στους μαχητικούς Γάλλους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές αδυναμίες της ελληνικής ομάδας και διατήρησαν το παιχνίδι σε υψηλό βαθμό ανταγωνισμού για μεγάλο διάστημα.

Ωστόσο, η εκτελεστική δεινότητα του Μόργκαν στα κρίσιμα σημεία, σε συνδυασμό με την πληθωρική παρουσία του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και την πολύτιμη συνεισφορά του Άνταμ Μοκόκα στο δεύτερο ημίχρονο, έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Άρη.

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας στο πρόσωπο του Ρόμπινσον-Ερλ τον μεγάλο επιθετικό πρωταγωνιστή της πρώτης περιόδου. Ο Αμερικανός σημείωσε 14 πόντους στο αρχικό δεκάλεπτο, οδηγώντας τους γηπεδούχους στο 19-12 και δίνοντας τον τόνο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου εύκολη. Παρά την εξαιρετική δημιουργία και την αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, με τον Άρη να ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο με 17 ασίστ και ποσοστό 57% στα τρίποντα, η αμυντική του λειτουργία παρουσίασε σημαντικά κενά.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να χτίσουν διαφορές 9 και 10 πόντων, φτάνοντας στο 35-26 και αργότερα στο 45-36, χωρίς όμως να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως τον ρυθμό. Η Λε Μαν εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντιμετώπιση του πικ εν ρολ, βρήκε εύκολους πόντους κοντά στο καλάθι και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 52-44, έχοντας σημειώσει 33 πόντους μέσα από τη ρακέτα.

Στην τρίτη περίοδο οι Γάλλοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο την πίεσή τους και επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Άρης δυσκολευόταν να βρει αμυντικές λύσεις, με τη διαφορά να περιορίζεται ακόμη και στον έναν πόντο (67-66).

Η αντίδραση, όμως, ήρθε στο πλέον κρίσιμο σημείο. Στα τελευταία δύο λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου οι «κιτρινόμαυροι» ανέκτησαν τον έλεγχο, βρήκαν τις απαραίτητες επιθετικές λύσεις και έκλεισαν την περίοδο με προβάδισμα εννέα πόντων (76-67).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, καθώς η Λε Μαν προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 81-74 στο 33ο λεπτό. Τα προβλήματα με τα φάουλ των Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ περιόρισαν τις επιλογές του Άρη, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να περνά στο παρκέ και να προσφέρει πολύτιμη ενέργεια και ένταση στην άμυνα.

Η αποβολή των Ερλ και Λιντέλ λόγω φάουλ δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες στους γηπεδούχους, όμως εκεί ανέλαβε δράση ο Ματ Μόργκαν. Με δύο διαδοχικά τρίποντα, ο Αμερικανός εκτόξευσε τη διαφορά στο +13 (91-78) στο 36ο λεπτό, δίνοντας στον Άρη το αποφασιστικό προβάδισμα.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-67, 96-86

Η βαθμολογία του Group A: