Tο ενδεχόμενο σύναψης μιας νέας εμπορικής συμφωνίας συζήτησαν o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Καναδού πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες εξέτασαν την πορεία των διαβουλεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας «αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας», συμφωνώντας να συνεχιστούν οι σχετικές εργασίες και να διατηρήσουν στενή επικοινωνία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις Ουάσινγκτον και Οτάβας παραμένουν τεταμένες, ενώ η προσπάθεια του Καναδά να περιορίσει την οικονομική του εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες του προκαλεί αντιδράσεις στην αμερικανική πλευρά.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η προοπτική ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας του Καναδά με την Κίνα. Πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Κάρνεϊ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον Καναδά, εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος επιμείνει στη διατήρηση των δασμών στα αυτοκίνητα.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού συμβούλου Εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο, ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση «εξαιρετικά προσβλητική» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τη Δευτέρα, ενώ προειδοποίησε τον Καναδά ότι θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο για τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με την οικονομική ισχύ της Κίνας.

Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ δήλωσε, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι ο Τραμπ είχε επιχειρήσει προηγουμένως να κατανοήσει τη σημερινή θέση του Καναδά απέναντι στο Πεκίνο, καθώς και την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου.

Η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχει ενταθεί από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, όταν η αμερικανική κυβέρνηση υιοθέτησε μια πιο επιθετική δασμολογική πολιτική απέναντι στον Καναδά. Η εξέλιξη αυτή ώθησε την Οτάβα να αναζητήσει εναλλακτικές αγορές και νέες εμπορικές συνεργασίες, με την Κίνα να αποτελεί έναν από τους βασικούς δυνητικούς εταίρους.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Κάρνεϊ είχε αναστείλει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε σειρά καναδικών προϊόντων.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης που είχαν διατυπωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι δύο πλευρές εκτιμούσαν ότι διαφαίνεται διέξοδος από την εμπορική κρίση, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ουσιαστική συμφωνία.