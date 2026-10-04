Axios: Οι ΗΠΑ «πέταξαν έξω» από τη χώρα Ιρανούς διπλωμάτες – «Ο Ρούμπιο δεν αστειεύεται»

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Δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη «πετάχτηκαν έξω» από τη χώρα το Σάββατο, αρκετές ημέρες αφότου τους είχε ζητηθεί να αποχωρήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που επικαλείται το Axios.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν αστειεύεται. Δύο ακόμη μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας εντοπίστηκαν να βρίσκονται ακόμη στη Νέα Υόρκη, πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έχουν πλέον απελαθεί από τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου καταρρέουν και η προοπτική αναζωπύρωσης των συγκρούσεων ενισχύεται.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο Ιρανοί διπλωμάτες δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση που υπέβαλε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προς την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ, με την οποία ζητούσε την άμεση αποχώρηση ολόκληρης της αντιπροσωπείας από την αμερικανική επικράτεια.

Την Παρασκευή, η αμερικανική πλευρά ενημέρωσε εκ νέου την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ ότι ήταν ενήμερη για την παραμονή των δύο διπλωματών στη Νέα Υόρκη, παρά το αρχικό αίτημα αποχώρησης.

Στην Τεχεράνη διαμηνύθηκε για ακόμη μία φορά πως οι δύο διπλωμάτες έπρεπε να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

Όπως διευκρίνισε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο ένας από τους δύο διπλωμάτες αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε το πρωί του Σαββάτου.

Διάψευση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αμφισβήτησε πλήρως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, προβαίνοντας σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

«Όλοι οι Ιρανοί διπλωμάτες που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με εξαίρεση έναν που αναχώρησε νωρίτερα, αποχώρησαν βάσει του προγραμματισμού τους», σημείωσε.

All Iranian diplomats who attended UNGA, except one who departed earlier, left as scheduled. Taking pride in fake diplomat “expulsion” is inappropriate for the head of any diplomatic corps. It oozes of desperation and defeat, and is inconsistent with UN host nation obligations. https://t.co/SeWdCEHTWH — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 4, 2026



«Το να καμαρώνει κανείς για την ψεύτικη “απέλαση” ενός διπλωμάτη είναι ακατάλληλο για τον επικεφαλής οποιουδήποτε διπλωματικού σώματος. Αποπνέει απελπισία και ήττα, και έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ ως χώρας φιλοξενίας του ΟΗΕ».