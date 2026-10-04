LIVE UPDATE
Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Axios: Οι ΗΠΑ «πέταξαν έξω» από τη χώρα Ιρανούς διπλωμάτες – «Ο Ρούμπιο δεν αστειεύεται»

Δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που επικαλείται το Axios. Το περιστατικό αυτό ενισχύει την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου καταρρέουν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αμφισβήτησε πλήρως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι όλοι οι διπλωμάτες αναχώρησαν βάσει προγραμματισμού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ρούμπιο Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη «πετάχτηκαν έξω» από τη χώρα το Σάββατο, αρκετές ημέρες αφότου τους είχε ζητηθεί να αποχωρήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.
  • Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρέουν και η προοπτική αναζωπύρωσης των συγκρούσεων ενισχύεται.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αμφισβήτησε πλήρως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι «όλοι οι Ιρανοί διπλωμάτες… αποχώρησαν βάσει του προγραμματισμού τους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη «πετάχτηκαν έξω» από τη χώρα το Σάββατο, αρκετές ημέρες αφότου τους είχε ζητηθεί να αποχωρήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που επικαλείται το Axios.

Axios: Ο Ρούμπιο διέταξε τον Αραγτσί και την ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν αστειεύεται. Δύο ακόμη μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας εντοπίστηκαν να βρίσκονται ακόμη στη Νέα Υόρκη, πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έχουν πλέον απελαθεί από τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου καταρρέουν και η προοπτική αναζωπύρωσης των συγκρούσεων ενισχύεται.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο Ιρανοί διπλωμάτες δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση που υπέβαλε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προς την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ, με την οποία ζητούσε την άμεση αποχώρηση ολόκληρης της αντιπροσωπείας από την αμερικανική επικράτεια.

Την Παρασκευή, η αμερικανική πλευρά ενημέρωσε εκ νέου την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ ότι ήταν ενήμερη για την παραμονή των δύο διπλωματών στη Νέα Υόρκη, παρά το αρχικό αίτημα αποχώρησης.

Στην Τεχεράνη διαμηνύθηκε για ακόμη μία φορά πως οι δύο διπλωμάτες έπρεπε να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

Όπως διευκρίνισε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο ένας από τους δύο διπλωμάτες αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε το πρωί του Σαββάτου.

Διάψευση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αμφισβήτησε πλήρως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, προβαίνοντας σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

«Όλοι οι Ιρανοί διπλωμάτες που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με εξαίρεση έναν που αναχώρησε νωρίτερα, αποχώρησαν βάσει του προγραμματισμού τους», σημείωσε.


«Το να καμαρώνει κανείς για την ψεύτικη “απέλαση” ενός διπλωμάτη είναι ακατάλληλο για τον επικεφαλής οποιουδήποτε διπλωματικού σώματος. Αποπνέει απελπισία και ήττα, και έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ ως χώρας φιλοξενίας του ΟΗΕ».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ