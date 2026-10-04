Λίνα Πρίντζου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο – «Η αγάπη ελευθερώνει»

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι έχει χωρίσει με τη Λίνα Πρίντζου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, στον Alpha.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση τους και γνωστοποίησε ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.

«Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά», ανέφερε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η ανάρτηση της Λίνας Πρίντζου

Λίγη ώρα μετά τη δημόσια αναφορά του ηθοποιού στον χωρισμό τους, το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, η Λίνα Πρίντζου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στην αγάπη που μοιράστηκαν και στη νέα πορεία που ακολουθούν πλέον στις ζωές τους. «Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί που η ψυχή μας θέλει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».