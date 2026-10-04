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Ουκρανία: Επίσκεψη Μερτς στο Κίεβο εν μέσω σειρήνων – Πακέτο βοήθειας €1,3 δισ. ευρώ και κοινή παραγωγή όπλων

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε το Κίεβο εν μέσω επιθέσεων, συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας 1,3 δισ. ευρώ, καθώς και συμφωνία για κοινή παραγωγή όπλων και drones. Η επίσκεψη περιλάμβανε συζητήσεις για περαιτέρω στρατιωτική και ενεργειακή στήριξη, ενώ ο Μερτς απηύθυνε μήνυμα προς τη Ρωσία να τερματίσει τις επιθέσεις της.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι Μερτς
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε το Κίεβο εν μέσω σειρήνων, δεσμευόμενος για περαιτέρω στήριξη και καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει τις κλιμακούμενες επιθέσεις της. Ανακοίνωσε πακέτο μέτρων με στρατιωτική βοήθεια 1 δισ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ για τον ενεργειακό τομέα.
  • Παράλληλα, οριστικοποιείται συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπων drones, συμπεριλαμβανομένων αυτών για αντιμετώπιση αεριωθούμενων. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.
  • Εν μέσω συνεχών ρωσικών πληγμάτων με drones που έπληξαν την πρωτεύουσα, ο Γερμανός Καγκελάριος απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα, καλώντας τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και τις επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ήχος των σειρήνων και οι εκρήξεις αντηχούσαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος για περαιτέρω στήριξη και καλώντας παράλληλα τη Ρωσία να τερματίσει τις κλιμακούμενες επιθέσεις της.

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Όπως ανακοίνωσαν Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Μερτς αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει την αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς και 350 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, πρόκειται να οριστικοποιηθεί συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπων drones.

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Μήνυμα Μερτς προς Πούτιν

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ρωσία σφυροκόπησε την καρδιά του Κιέβου με ορισμένα από τα πιο επίμονα πλήγματα με drones από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Από το σημείο αυτό, ο Γερμανός Καγκελάριος απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα.

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«Μπορώ μόνο να το επαναλάβω για άλλη μια φορά από αυτό εδώ το σημείο: κύριε Πούτιν, δώστε τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τον τερματισμό αυτού του πολέμου, αλλά αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν».

Τέσσερις συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν σε ολόκληρη την πρωτεύουσα το πρωί της Κυριακής, ενώ εκρήξεις και η λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας αντηχούσαν σε όλη την πόλη, μεταδίδει το Reuters.


Ένα από τα ρωσικά πλήγματα έπληξε τη Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμά της, όπως ανέφερε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστη ζημιές το σύστημα παροχής θερμού νερού στην περιοχή.


Η Ρωσία στοχεύει τις γέφυρες του Κιέβου από την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των δύο οχθών της πρωτεύουσας και τις εφοδιαστικές διαδρομές μεταξύ της κεντρικής και της ανατολικής Ουκρανίας.

Επιχειρηματική «απόβαση», μεταρρυθμίσεις και drones

Τον Μερτς συνοδεύουν στην επίσκεψή του η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, καθώς και μια οικονομική αποστολή που περιλαμβάνει στελέχη μεγάλων εταιρειών, όπως οι Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems και άλλες.

Παράλληλα, ο Γερμανός Καγκελάριος αναμένεται να πιέσει την ουκρανική κυβέρνηση για την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, αναφέρει το Reuters.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τετάρτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μερτς, ότι η Ουκρανία θα οριστικοποιήσει σύντομα τη συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

Κομβικό σημείο της συμφωνίας αναμένεται να αποτελέσει η ταχεία παραγωγή drones αντιμετώπισης αεριωθούμενων, τα οποία έχει δοκιμάσει με επιτυχία η γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Quantum.

Από το καλοκαίρι, η Ρωσία χρησιμοποιεί καθημερινά δεκάδες αεριωθούμενα drones εφόδου υψηλής ταχύτητας για να στοχεύσει πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές.

Τον Απρίλιο, η Quantum και η ουκρανική κατασκευάστρια εταιρεία WIY Drones ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Quantum WIY Industries, μιας κοινοπραξίας για την παραγωγή του αναχαιτιστικού drone Strila και σχετικών τεχνολογιών αεράμυνας.

Ενισχυμένη συνεργασία σε όπλα και αντίποινα

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, τα οποία η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εξαπόλυση πληγμάτων βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει συστηματικά στόχους στην Ουκρανία στο πλαίσιο -όπως ισχυρίστηκε- πληγμάτων αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, προειδοποιώντας παράλληλα τους ξένους υπηκόους και το διπλωματικό προσωπικό να αποφεύγουν τη διαμονή ή τα ταξίδια στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα διπλασιάσουν τις επιθέσεις τους σε διυλιστήρια πετρελαίου εντός της Ρωσίας, ως απάντηση στο «νέο δόγμα» της Μόσχας για κλιμάκωση των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, το οποίο, όπως τόνισε, αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει τους κατοίκους του Κιέβου και άλλων πόλεων σε φυγή.

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