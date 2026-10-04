Σοφικό: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην επαρχιακή οδό Ισθμού-Επιδαύρου – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου, στο ύψος του Σοφικού, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, μετά τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλική κατασκευή στήριξης πινακίδων οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα να την κόψει.

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Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ από την πρόσκρουση λύγισε και αποκολλήθηκε η μεταλλική κατασκευή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Σοφικού και αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να συνδράμουν και να διασφαλίσουν τον χώρο.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν, χωρίς, ωστόσο, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.