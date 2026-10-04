Κρήτη: Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί τη Δευτέρα στο νησί – Εικόνες βιβλικής καταστροφής, ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και δίκτυα

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Τις πληγές τους μετρούν έπειτα από τρεις και πλέον ημέρες ισχυρής κακοκαιρίας, οι κάτοικοι της Κρήτης. Γι’ αυτό τον λόγο, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο νησί, προκειμένου να αποτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία και να συντονίσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Παράλληλα, στον Μυλοπόταμο αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολείων και παιδικών σταθμών στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα, λόγω προβλημάτων στην πρόσβαση και την υδροδότηση.

Το πρόγραμμα της κυβερνητικής αποστολής περιλαμβάνει αρχικά σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τη συνάντηση θα εξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, θα αποτιμηθούν οι ζημιές και θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάστασή τους.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών που έχουν προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Τη μετάβαση του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Βούλιαξε» στα λασπόνερα η Κρήτη: 10+1 συγκλονιστικές φωτογραφίες από την καταστροφική κακοκαιρία

Η φράση κλισέ «μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις», δεν είναι πάντα… κλισέ! Οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, ενώ τα συνεργεία των Δήμων και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές.

Οι φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές σκιαγραφούν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμα της θεομηνίας: Η Κρήτη είναι πια ένας τόπος «βουτηγμένος» στη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην Κρήτη

Κλειστά σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα, για τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 αποφάσισε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των δυσχερειών στην πρόσβαση και των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στα δίκτυα υδροδότησης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στόχος είναι να διασφαλιστούν η ασφαλής μετακίνηση και παραμονή των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού στις δομές, καθώς και οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής.

Αντίθετα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου καλεί τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής – Αγωνία για τους 8 εγκλωβισμένους στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα κυρίως στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

Γι’ αυτό το λόγο στις 10:56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026

Επίσης, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η διαδικασία μεταφοράς τους είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές. Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Χαρακτηριστικό είναι τα βίντεο που ανάρτησε πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνει τις καταστροφές από το μανιώδες πέρασμα της κακοκαιρίας:

Βίντεο δείχνει αυτοκίνητο να παρασύρεται από τους ορμητικούς χειμάρρους

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώθηκε και σε βίντεο που καταγράφηκε από άλλον έναν χρήστη των κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο σε αυτό φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στην περιοχή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν μετατρέψει το οδικό δίκτυο σε χειμάρρους:

«Ποτάμι» τα νερά στο Κουτσουνάρι

Την ίδια ώρα, ορμητικά κατεβαίνουν τα νερά στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, το πρωί της Κυριακής.

Το νερό έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού που έχει δεχθεί η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό της Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς οι συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Το σημείο έχει αποκλειστεί μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των υδάτων και να αποκατασταθούν ασφαλείς συνθήκες διέλευσης.

Ο Δήμος Ιεράπετρας καλεί τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ιεράπετρας

«Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι υπάρχει έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο δρόμος από τα Φέρμα και μετά είναι μη προσβάσιμος, έχει μετατραπεί σε ποτάμι και είναι συνεχείς οι καταπτώσεις και βραχοπτώσεις καθ’ όλο το μήκος. Υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της επαρχιακής οδού από το ξενοδοχείο KAKKOS BAY και προς Σητεία και από τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια) του Κουτσουρά και προς Ιεράπετρα.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλές μέρος.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:

112 (ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης)

199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία)

100 (Αστυνομία)».

Εικόνες βιβλικής καταστροφής – Ανυπολόγιστες οι ζημιές στο Ηράκλειο

Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο καταγράφονται σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων και στο ζωικό κεφάλαιο.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών και στους αμπελώνες. Η αμπελουργική δραστηριότητα της περιοχής έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες αποκατάστασης.

Ωστόσο, στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές εκκρεμότητες από την προηγούμενη μεγάλη καταστροφή του 2020, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αποκατάσταση και τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου.

Τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης.

Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι κάτοικοι και οι παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών, ώστε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές.

Κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σε πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο επαρχιακό, λόγω κατολισθήσεων.

Παράλληλα, σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί αγροτικοί δρόμοι, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης των παραγωγών.

Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί ζητούν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες καταγραφής, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Βροχοπτώσεις πρωτοφανείς για τα δεδομένα της περιοχής

Η σφοδρότητα του φαινομένου αποτυπώνεται και στα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην Κρήτη. Οι ποσότητες νερού ήταν τόσο μεγάλες, ώστε σε ορισμένες περιοχές αντιστοιχούν σε ύψη βροχής που υπό κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους.

Το έδαφος δεν μπορούσε να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές.

Μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, μεταξύ άλλων και σε σημεία όπου σημειώθηκαν πτώσεις στύλων.

Η κακοκαιρία μέσα στην τουριστική περίοδο

Ιδιαίτερη παράμετρο στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας αποτέλεσε το γεγονός ότι η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη τουριστική λειτουργία. Χιλιάδες τουρίστες βρίσκονταν στο νησί, ιδιαίτερα στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν τουρίστες και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων και τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Ο παράγοντας του τουρισμού είχε ληφθεί υπόψη και στις συσκέψεις των αρμόδιων αρχών πριν από την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει πλέον επιμηκυνθεί. Η σφοδρή κακοκαιρία του Οκτωβρίου βρήκε έτσι το νησί με μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Ξεκινά ο δρόμος της αποκατάστασης

Παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μετρούν τις απώλειές τους, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και υποδομές σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Μετά την υποχώρηση των φαινομένων, το βάρος περνά πλέον στην καταγραφή των ζημιών και στην αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ο δρόμος που ανοίγει για τις πληγείσες περιοχές είναι μακρύς και περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: καταγραφή, αποζημίωση και αποκατάσταση.

Σαμαριά: Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι – Ψύχραιμοι και σε επικοινωνία

Παραμένει η ανησυχία για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους.

Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχραιμοι στο σημείο όπου βρίσκονται.

Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Η επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ αλλά και δορυφορική επικοινωνία.

Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς: να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Το σχέδιο προβλέπει να περιμένουν έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω. Το πότε ακριβώς θα καταστεί δυνατή η επιχείρηση εξαρτάται από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την υποχώρηση του νερού.

Οι προμήθειες επαρκούν έως την Τετάρτη

Οι διαθέσιμες προμήθειες των εγκλωβισμένων επαρκούν μέχρι την Τετάρτη, γεγονός που δημιουργεί έναν χρονικό ορίζοντα για την επιχείρηση.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η κατάσταση παρακολουθείται και οι εγκλωβισμένοι παραμένουν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τους ανθρώπους που συντονίζουν την επιχείρηση.

Η αγωνία παραμένει, ωστόσο όλοι περιμένουν τη βελτίωση των συνθηκών, ώστε μόλις καταστεί ασφαλές να ξεκινήσει η επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους από το φαράγγι.

Ιεράπετρα: Συγκλονίζει ο οδηγός που είδε βράχο να πέφτει στο αμάξι του – «Μου την έπεσε ένας βράχος»

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο Μανώλης Λαθουράκης από την Ιεράπετρα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και έπεσε πάνω στον δρόμο, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος περιέγραψετα δραματικά δευτερόλεπτα, επισημαίνοντας ότι σώθηκε χάρη στα αντανακλαστικά του, αλλά και στις φωνές ανθρώπων που αντιλήφθηκαν την αποκόλληση του βράχου.

Σήμερα το πρωί μίλησε στο action 24, όπου σημείωσε:

«Τυχεροί είμαστε τον τελευταίο καιρό γιατί πραγματικά βρέχει! Το παράκανε! Είναι μια απίστευτη εμπειρία που εύχομαι σε κανέναν να μην του τύχει. Μου την έπεσε ένας βράχος», λέει ο Μανώλης Λαθουράκης και συνεχίζει:

«Εκείνη την ώρα εν έβρεχε. Το καλό ήταν ότι άκουσα τις φωνές των ανθρώπων. Είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά και με τις φωνές τους πάτησα φρένο. Αυτό με έσωσε. Αλλιώς θα με είχε πλακώσει ο βράχος.

Ο βράχος πήγε κι έκατσε στην πλευρά του συνοδηγού στο καπό μπροστά.

Αν δεν ήταν οι άνθρωποι που έβλεπαν τον βράχο να κατρακυλάει και να φωνάξουν…”

«Ήμουν τυχερός αλλά κάποιοι άλλοι δεν ήταν»

Όπως αναγνωρίζει ο κάτοικος της περιοχής ήταν τυχερός αλλά κάποιοι άλλοι δεν ήταν και αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας γυναίκας από τη Σλοβενία που την πλάκωσε βράχος στην Αγία Φωτιά. ενώ κοιμόταν, αλλά και στην περίπτωση μιας κοπέλας που την παρέσυρε το νερό.

«Ήταν μεγάλες οι ποσότητες του νερού που έπεσαν αυτές τις μέρες. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Κάτι ξέρουν» είπε τέλος.