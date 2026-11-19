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Συμφωνία για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/11) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Καράκας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της Βενεζουέλας απέναντι σε εξωτερικές απειλές και η αντιμετώπιση της δράσης εγκληματικών δικτύων και της ναρκοτρομοκρατίας.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, έκανε λόγο για «επανεκκίνηση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», έπειτα από χρόνια εντάσεων στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Ροδρίγκες, η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας στους τομείς της εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έγινε δεκτός από την Ντέλσι Ροδρίγκες στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται 10 μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δικάζεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του.