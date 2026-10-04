Νέα Ιωνία: Συγκλονίζει ο άνδρας που ακινητοποίησε τον 35χρονο που δάγκωσε στο αυτί την οδηγό ταξί

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Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» μία 54χρονη οδηγός ταξί, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στο αυτί, και στη συνέχεια να την καταδίωξε στον δρόμο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παρενέβη και κατάφερε μαζί με άλλους πολίτες να ακινητοποιήσει τον 35χρονο, περιέγραψε στον Alpha όσα αντίκρισε. Όπως ανέφερε, ξύπνησε όταν άκουσε φωνές για βοήθεια και, κοιτάζοντας έξω, είδε αρχικά τη γυναίκα να βγαίνει από το ταξί και στη συνέχεια τον άνδρα να την κυνηγά.

«Γύρω στις 00:00 ξυπνάω και ακούω “βοήθεια, βοήθεια” και βλέπω έξω πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω να βγαίνει από το αμάξι μία κοπέλα. Μέχρι να βγω, βλέπω έναν άνθρωπο να βγαίνει από το ταξί και να κυνηγάει την κοπέλα. Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα προς εμένα και τον ακινητοποιήσαμε.

Από ό,τι κατάλαβα, την είχε δαγκώσει με τα δόντια στο αυτί. Τον πιάνω, τον ακινητοποιώ κάτω, πέφτουν όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό ήρθε η αστυνομία», δήλωσε.

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Η επίθεση στην 54χρονη οδηγό ταξί

Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές και, όταν βγήκαν από τα σπίτια τους, αντίκρισαν την 54χρονη αιμόφυρτη και σε κατάσταση αμόκ.

Ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί στο ταξί της γυναίκας και, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δύο τους λογομάχησαν. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην οδηγό και να τη δάγκωσε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο αυτί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.