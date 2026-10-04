Νέα Ιωνία: Άγριος καβγάς 35χρονου με οδηγό ταξί – Την δάγκωσε και της έκοψε το αυτί

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Σοκ προκαλεί ένα πρωτοφανές περιστατικό αγριότητας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4/10 στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος επιβάτης ταξί επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο πελάτης, της όρμησε μανιασμένος, φτάνοντας στο σημείο να τη δαγκώσει στο πρόσωπο και να της κόψει το αυτί.

Το άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Δεμιρδεσίου, ύστερα από έντονο καβγά που ξεσπασε ανάμεσα στην οδηγό και τον 35χρονο επιβάτη. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, ο φερόμενος ως δράστης επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, αποκόπτοντας ένα τμήμα του.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και βρίσκεται αντιμέτωπος με δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.