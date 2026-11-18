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Η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, που συνδέουν την Τεχεράνη με φερόμενο σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά Ισραηλινού, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, με φόντο τις αποκαλύψεις για το δίκτυο που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Μακεδονία.

Χαρακτηρίζει ως «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς αυτούς και κάνει λόγο για «αστήρικτες» κατηγορίες, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ για «προπαγάνδα» και «ψυχολογικό πόλεμο».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ιρανική πρεσβεία, αναφέρει τα εξής:

«Το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα απορρίπτει ως εντελώς αβάσιμους τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αποδίδουν ένα υποτιθέμενο τρομοκρατικό σχέδιο σε παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν.

Οι αστήρικτες αυτές κατηγορίες αποτελούν μέρος της τετριμμένης εκστρατείας του ισραηλινού καθεστώτος και των μηχανισμών προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου του για τη δυσφήμηση του Ιράν, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας», και στερούνται κάθε αξίας και αξιοπιστίας.

Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται επαγρύπνηση από όλους απέναντι σε τέτοιου είδους παραπλανητικές μεθοδεύσεις».