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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,3% MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,7% ALPHA – Happy Day 13,6% ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,6% OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,9% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,1% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,1%

10:00 – 13:00

ΣΚΑΪ – Live You 16,8% ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,4% ANT1 – Το Πρωινό 12% MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,6% OPEN – 10 Παντού 9,6% ALPHA – Super Κατερίνα 8,9% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,9% STAR – Stars System 4,5% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,9% ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,7%

Prime Time Ζώνη:

ALPHA – Το Σόι Σου 18,4% ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,7% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,8% ANT1 – Ντέρτι 13,1% ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,5% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,5% STAR – GNTM 9,5% MEGA – Κάμπινγκ 9,3% ΕΡΤNEWS – Force 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,9% ALPHA – Happy Day 14,3% ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,1% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,8% ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,5% OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,2% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,3%

10:00 – 13:00

ALPHA – Super Κατερίνα 11,2% STAR – Stars System 10,3% ΣΚΑΪ – Live You 9,8% ANT1 – Το Πρωινό 9% ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,9% MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,5% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,1% OPEN – 10 Παντού 3,5% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3% ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%

Prime Time Ζώνη: