Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,3%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,7%
- ALPHA – Happy Day 13,6%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,1%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,1%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Live You 16,8%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 12%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,6%
- OPEN – 10 Παντού 9,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 8,9%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,9%
- STAR – Stars System 4,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,7%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 18,4%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,7%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,8%
- ANT1 – Ντέρτι 13,1%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,5%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,5%
- STAR – GNTM 9,5%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,3%
- ΕΡΤNEWS – Force 2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,9%
- ALPHA – Happy Day 14,3%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,8%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,5%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,3%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%
- STAR – Stars System 10,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,5%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,1%
- OPEN – 10 Παντού 3,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 16,9%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 14,2%
- STAR – GNTM 13,4%
- MEGA – Κάμπινγκ 10,8%
- ANT1 – Ντέρτι 9,9%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 7,7%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,1%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,3%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 5,8%
- ΕΡΤNEWS – Force 1,5%