Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μία 84χρονη, κρίνοντάς την ένοχη για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση σε βάρος 24χρονης εξαρτημένης από ναρκωτικά, καθώς και για μαστροπεία που αφορούσε δύο ακόμη γυναίκες. Το δικαστήριο αποφάσισε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής λόγω της προχωρημένης ηλικίας της καταδικασθείσας, ωστόσο ανέστειλε την εκτέλεσή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, για την οποία η 84χρονη καταδικάστηκε σε βαθμό κακουργήματος, συνδέεται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 24χρονης, η οποία, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, είχε υποστεί κακοποίηση και εξαναγκασμό στην πορνεία από νεαρή ηλικία.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε συνάψει σχέση με άνδρα πέντε χρόνια μεγαλύτερό της, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με άλλους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής. Στη συνέχεια, την οδήγησε στη χρήση ηρωίνης, με αποτέλεσμα να αναπτύξει εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε επίσης κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά στο μεταξύ έχει αποβιώσει.

Η ανάγκη της 24χρονης να εξασφαλίζει χρήματα για την προμήθεια ναρκωτικών την οδήγησε στην 84χρονη, η οποία, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, εκμεταλλευόταν την εξάρτησή της και την προωθούσε στην πορνεία.

Η κατάθεση της 24χρονης και η αγόρευση του εισαγγελέα

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε την υπόθεση «θλιβερή», επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την ευάλωτη κατάσταση της νεαρής γυναίκας. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις η αμοιβή για τη σεξουαλική συνεύρεση με άνδρες έφτανε μόλις τα 10 ευρώ.

«Αυτή τη θέση εκμεταλλευόταν, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά», τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος την κατάθεση της 24χρονης, η οποία είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να αναγνωστεί η κατάθεση που είχε δώσει στους αστυνομικούς. Σε αυτήν περιέγραφε ότι, επειδή δεν διέθετε χρήματα για να προμηθευτεί τη δόση της, ζητούσε προκαταβολικά χρηματικά ποσά, προκειμένου να εκδίδεται και στη συνέχεια να τα επιστρέφει.

Η αστυνομική έρευνα και η απολογία της 84χρονης

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται το 2022, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου, όπου εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ερωτικά βοηθήματα, συσκευασίες προφυλακτικών, ατζέντες και χρηματικό ποσό.

Από την πλευρά της, η 84χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε εξαναγκάσει την 24χρονη να συνευρίσκεται με άνδρες. Κατά την απολογία της, ισχυρίστηκε ότι η νεαρή γυναίκα επισκεπτόταν περιστασιακά το διαμέρισμά της για να εργαστεί ως οικιακή βοηθός, αλλά στη συνέχεια την απομάκρυνε από τον χώρο.

Το δικαστήριο έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, όσον αφορά την 24χρονη, καθώς και για το πλημμέλημα της μαστροπείας σε βάρος δύο άλλων γυναικών.

Παρά την καταδικαστική απόφαση, η 84χρονη δεν θα εκτίσει προς το παρόν την επιβληθείσα ποινή, καθώς το δικαστήριο χορήγησε αναστολή εκτέλεσης ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.