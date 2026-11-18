Την προσήλωσή τους στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό επαναβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις κοινές δηλώσεις τους μετά την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στην επανέναρξη των ερευνών βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση, με τη διαβεβαίωση ότι το έργο προχωρά ομαλά και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε τον διαρκή συντονισμό με την Αθήνα, τη Γαλλία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την προώθηση του έργου.

Στο Κυπριακό, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη αξιοποίησης της υφιστάμενης διπλωματικής κινητικότητας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία η Κύπρος να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν την 1η Ιουλίου 2027, κατά την έναρξη της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική προστασία, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την υγεία και την αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Προχωρά ομαλά η ηλεκτρική διασύνδεση – Σταθερή η ελληνική θέση για το Κυπριακό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενός θεσμού που δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια με κοινή πρωτοβουλία Αθήνας και Λευκωσίας, προκειμένου να αποκτήσει πιο συγκεκριμένη δομή η συνεργασία των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, χαιρετίζοντας την επανέναρξη των ερευνών βυθού την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι προχωρά ομαλά, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

«Επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί, με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τόνισε, στόχος παραμένει η επανένωση της Κύπρου μέσω μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, «χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, χωρίς δυνάμεις κατοχής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει πως αποτελούν δυνάμεις σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Στόχος η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν την 1η Ιουλίου 2027

Στο ευρωπαϊκό σκέλος των δηλώσεών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την επιτυχημένη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Λευκωσίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μάλιστα, εξέφρασε την προσδοκία η Κύπρος να ενταχθεί επισήμως στη ζώνη Σένγκεν την 1η Ιουλίου 2027, ώστε αυτή να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική απόφαση της ελληνικής Προεδρίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κρίσιμες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, τονίζοντας ότι οι φιλόδοξοι στόχοι στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της κλιματικής κρίσης πρέπει να συνοδεύονται από τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε, σύμφωνα με το ERTNews, ότι Ελλάδα και Κύπρος καταφέρνουν, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, να μειώνουν το δημόσιο χρέος, να παράγουν πλεονάσματα και να διατηρούν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Όπως υποστήριξε, οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, ενώ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας υπάρχουν στους τομείς των επενδύσεων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακό κράτος και προστασία των ανηλίκων

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης του πρωθυπουργού αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες αξιοποίησής της στη δημόσια διοίκηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τεχνολογική επανάσταση που μετασχηματίζει την εργασία, την εκπαίδευση και τη λειτουργία του κράτους, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη θέσπισης αυστηρών κανόνων και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αξιοποίηση ελληνικών εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική ενσωμάτωσης των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στο κυπριακό ψηφιακό πορτοφόλι «Ψηφιακός Πολίτης», επισημαίνοντας ότι η αντίστοιχη εφαρμογή στην Ελλάδα έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε την κυβερνητική πολιτική για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027, εκφράζοντας την προσδοκία η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει στη διάθεση της Κύπρου ψηφιακές υποδομές, μεταξύ των οποίων ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και νέα κέντρα δεδομένων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης ελληνικών γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Πολιτική προστασία: Το 2028 τα νέα Canadair – Συνεργασία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο καταγράφηκαν σημαντικά λιγότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιφερειακό κέντρο αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας και κοινής αξιοποίησης υποδομών και εναέριων μέσων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα παραλάβει, το 2028, τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair 515, σημειώνοντας ότι η χώρα συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής παραγγελίας και στην επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της εξάπλωσης των πυρκαγιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, χαρακτηρίζοντας το τελευταίο μία από τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Συμφωνίες για την υγεία – Συνεργασία για το στεγαστικό και το οργανωμένο έγκλημα

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στους τομείς της υγείας, της δικαιοσύνης, της εμπορικής ναυτιλίας και της αντιμετώπισης του διασυνοριακού εγκλήματος.

Γνωστοποίησε ότι υπεγράφη συμφωνία για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων, ενώ χαιρέτισε τη δημιουργία ειδικής δομής αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης ελληνικής υπηρεσίας.

Στον τομέα της ναυτιλίας, σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει την κυπριακή εμπειρία για την προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο στεγαστικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων δημιουργεί την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας, τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ακόμη έναν τομέα στον οποίο οι δύο χώρες μπορούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της διακυβερνητικής συνεργασίας, ανανεώνοντας το ραντεβού των δύο πλευρών για την 5η Διακυβερνητική Σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το επόμενο έτος.

Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό – Στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της θεσμοθετημένης συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, επισημαίνοντας ότι οι ετήσιες διακυβερνητικές σύνοδοι έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η απόφαση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού ελήφθη κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα το 2023, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού όχι μόνο στα εθνικά ζητήματα, αλλά και σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.

Ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι οι διακυβερνητικές σύνοδοι δεν περιορίζονται σε συζητήσεις και συμβολικές κινήσεις, αλλά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.

Κυπριακό: Αξιοποίηση της διπλωματικής κινητικότητας και επανέναρξη των συνομιλιών

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Λευκωσία εργάζεται για την αξιοποίηση της υφιστάμενης διπλωματικής κινητικότητας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Όπως σημείωσε, προσβλέπει στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.

Επανέλαβε ότι οι προσπάθειες πρέπει να κινηθούν εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή και αμέριστη στήριξη στις προσπάθειες τερματισμού της κατοχής, απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου.

Ηλεκτρική διασύνδεση: Διαρκής συντονισμός με Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρόοδο των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση, την οποία χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη.

Όπως επισήμανε, υπάρχει διαρκής συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο και την ηγεσία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθησή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος, με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ενισχύουν τον ρόλο τους ως πυλώνες ασφάλειας, σταθερότητας και υπευθυνότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας παράλληλα ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Οι τρεις πυλώνες της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους τρεις βασικούς άξονες των συζητήσεων της Διακυβερνητικής Συνόδου, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της εμπειρίας από την κυπριακή Προεδρία, ενόψει της ανάληψης της αντίστοιχης ευθύνης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Όπως εξήγησε, οι Κύπριοι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους Έλληνες ομολόγους τους για σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους, την πορεία των διαπραγματεύσεων και τα συμπεράσματα από τη διαχείρισή τους.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος επιδιώκουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην τεχνολογική μετάβαση, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη, την εργασία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης του AI Factory «Φάρος», με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες.

Πολιτική προστασία: Κοινή ετοιμότητα για πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο τρίτος βασικός πυλώνας της συνεργασίας αφορά την πολιτική προστασία, με τον Κύπριο Πρόεδρο να επισημαίνει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του καύσωνα, της ξηρασίας, της λειψυδρίας και των ακραίων δασικών πυρκαγιών.

Σημείωσε ότι η συνεργασία απέκτησε πρόσθετη επιχειρησιακή διάσταση με την πρώτη εγκατάσταση στην Κύπρο τμήματος Ελλήνων δασοπυροσβεστών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περαιτέρω αξιοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης με εναέρια μέσα στην Πάφο, καθώς και στην πιθανή συμμετοχή ελληνικού φορέα σε υπό διαμόρφωση κοινοπραξία για κοινές δράσεις.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο της Συνόδου υπεγράφη σειρά διμερών συμφωνιών, οι οποίες αποτυπώνουν τη συνεργασία των δύο χωρών σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης για θεσμοθέτηση της διακυβερνητικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών Ελλάδας και Κύπρου.