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Η εικόνα αστυνομικού των ΜΑΤ να χτυπά με γκλοπ γυναίκα και να την αφήνει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο, κινητοποίησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, dikastiko η έρευνα αφορά στο αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ στο πλαίσιο της εισαγγελικής διερεύνησης αναμένεται να κληθεί για κατάθεση η γυναίκα, προκειμένου να περιγράψει όσα συνέβησαν.

Μετακινείται ο αστυνομικός που τραυμάτισε διαδηλώτρια μετά την πορεία – Εξετάζεται η διαθεσιμότητά του

Στο μεταξύ νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι κινείται η διαδικασία μετακίνησης από την Υπηρεσία του, του αστυνομικού που τραυμάτισε διαδηλώτρια, ενώ εξετάζεται και η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας.

Η εξέλιξη προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που διενεργείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Δημογλίδου: «Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας»

Όπως είπε στο ERTNews, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, πιθανότατα γυναίκας. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τη γυναίκα που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κατηγορηματική: «Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας σε βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία.