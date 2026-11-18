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Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας ως προς τον θάνατο ενός 43χρονου το απόγευμα της Τρίτης στο Γεράκι Λακωνίας.

Σύμφωνα με τον «Λακωνικό Τύπο», τον άνδρα εντόπισε περαστικός, ο οποίος είδε ένα τρακτέρ να έχει κλείσει αγροτικό χωματόδρομο. Πλησιάζοντας, παρατήρησε ίχνη αίματος πάνω στο όχημα.

Λίγα μέτρα πιο μακριά βρήκε τον 43χρονο, ο οποίος έφερε βαθύ τραύμα στον λαιμό, ενώ δίπλα του υπήρχε ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, που έχει αναλάβει την προανάκριση, καθώς και ιατροδικαστής για αυτοψία.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή, αφήνοντας ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας όσο και αυτό του αυτοτραυματισμού.

Καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι οι απαντήσεις από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Ο 43χρονος ζούσε στη Λακωνία περισσότερα από δώδεκα χρόνια και εργαζόταν ως εργάτης γης. Ήταν ιδιαίτερα γνώριμος στους αγρότες της περιοχής των Γερονθρών, χωρίς να έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές.