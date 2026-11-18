Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions ανακοίνωσε επίσημα το Mega, επιβεβαιώνοντας ότι οι εκπομπές «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers» εντάσσονται στο πρόγραμμά του. Η συμφωνία έχει διάρκεια τριών ετών, με προοπτική επέκτασης.

Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ήρθε λίγα λεπτά μετά την προβολή ενός προωθητικού βίντεο, στο οποίο ακουγόταν η χαρακτηριστική μουσική της έναρξης των «Ράδιο Αρβύλα».

Ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης, θα συνεχίσουν τις εκπομπές τους μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Ωστόσο, ο σταθμός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία πρεμιέρας.

Η επίσημη ανακοίνωση του Mega

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και, όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα, λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ, που φέτος θα γιορτάσει την 20ή σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA».