«Βούλιαξε» στα λασπόνερα η Κρήτη: 10+1 συγκλονιστικές φωτογραφίες από την καταστροφική κακοκαιρία

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Η φράση κλισέ «μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις», δεν είναι πάντα… κλισέ! Οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, ενώ τα συνεργεία των Δήμων και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές.

Οι φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές σκιαγραφούν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμα της θεομηνίας: Η Κρήτη είναι πια ένας τόπος «βουτηγμένος» στη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην Κρήτη