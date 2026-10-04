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«Βούλιαξε» στα λασπόνερα η Κρήτη: 10+1 συγκλονιστικές φωτογραφίες από την καταστροφική κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, και ολόκληρες περιοχές να καλύπτονται από λάσπη. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. 

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Κρήτη κακοκαιρία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη.
  • Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη.
  • Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, με συνεργεία των Δήμων και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας να επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η φράση κλισέ «μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις», δεν είναι πάντα… κλισέ! Οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

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Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, ενώ τα συνεργεία των Δήμων και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας  της Περιφέρειας επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές.

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Οι φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές σκιαγραφούν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμα της θεομηνίας: Η Κρήτη είναι πια ένας τόπος «βουτηγμένος» στη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην Κρήτη

Κρήτη κακοκαιρία

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Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

Κρήτη κακοκαιρία

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