Διαδοχικοί σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά στην Τουρκία: 4,8 και 4,9 Ρίχτερ «χτύπησαν» την Άδανα – 5,2 στην Οσμανίγιε

Συνεχείς σεισμοί αναστάτωσαν τις επαρχίες των Αδάνων και της Οσμανίγιε στην νότια Τουρκία, καθώς καταγράφηκαν τρεις δονήσεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Αρχικά, η περιοχή Σαϊμπεϊλί των Αδάνων επλήγη από δύο σεισμούς μεγέθους 4,8 και 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά 17 λεπτών.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε τρίτος, ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στην παρακείμενη περιοχή Σούμπας της γειτονικής επαρχίας Οσμανίγιε.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο πρώτος σεισμός των 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στο Σαϊμπεϊλί στις 14:19, με εστιακό βάθος 7,99 χιλιομέτρων.



Δεκαεπτά λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, εκδηλώθηκε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, με το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα 8,67 χιλιόμετρα.

#DEPREM

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:36:24 TSİ

Enlem:37.76067 N

Boylam:36.105 E

Derinlik:8.67 km

Detay:https://t.co/oe0mF4s84C

@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026



Ακολούθησε ο τρίτος σεισμός στην Οσμανίγιε στις 14:43. Η AFAD ανακοίνωσε ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ είχες ως επίκεντρο την περιοχή Σούμπας και σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

«Υπάρχουν δύο σενάρια»

Μιλώντας στο δίκτυο CNN Türk, ο καθηγητής Δρ. Οσμάν Μπεκτάς προέβη σε αξιολόγηση της σεισμικής δραστηριότητας, σημειώνοντας: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους κατοίκους των Αδάνων».

«Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω το εξής – υπάρχουν δύο σενάρια εδώ. Το πρώτο σενάριο, αυτό που με καθησυχάζει, είναι το εξής: Αυτοί οι σεισμοί εκδηλώνονται στο ρήγμα Σαβρούν. Ο σημερινός σεισμός εκδηλώθηκε επίσης σε αυτό το ρήγμα. Από το 2023, σεισμοί μεγέθους 4-5 βαθμών εκδηλώνονται περιοδικά. Κοιτάξτε, από το 2023 έως το 2026, δηλαδή για τρία χρόνια, σημειώνονται σεισμοί μεγέθους 4-5. Αλλά δεν ακολούθησε κάποιος μεγάλος σεισμός. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι το ρήγμα Σαβρούν απελευθερώνει σταδιακά τη σεισμική του ενέργεια. Είναι ένα ασθενές ρήγμα. Απελευθερώνει ενέργεια από καιρό σε καιρό», εξήγησε.

«Αυτό το ρήγμα Σαβρούν συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους σεισμούς μεγέθους 7,8 και 7,5 βαθμών στα ανατολικά και βόρεια του σεισμικού μπλοκ του Μαράς. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρεται διαφορετικά από το ρήγμα που παρήγαγε τον σεισμό των 7,5 βαθμών στον βορρά και των 7,8 βαθμών στην ανατολή το 2023. Παράγει σεισμούς μεγέθους 4-5 τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό μας δείχνει ότι το ρήγμα κινείται αργά και απελευθερώνει τη σεισμική ενέργεια. Απελευθερώνει σταδιακά τις τάσεις, τις τεκτονικές τάσεις, που προκλήθηκαν από έναν μεγάλο σεισμό», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Τούρκος επιστήμονας εξέφρασε και τους προβληματισμούς του σχετικά με την κλιμάκωση των μεγεθών.

«Ωστόσο, αυτό που με ανησυχεί λίγο είναι το εξής: το γεγονός ότι ξεκίνησε από τα 4,5 και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 4,9 και τα 5,2 με κάνει λίγο ανήσυχο. Ειλικρινά, πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Θα μπορούσε να εκδηλωθεί ένας μεγαλύτερος σεισμός; Είναι πιθανό. Αλλά θα μπορούσε επίσης να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο», σημείωσε.

«Κοιτάζοντας το παρελθόν, τείνει να παραμένει έτσι. Όμως, τρεις διαδοχικοί σεισμοί των 4,5, 4,9 και αυξανόμενων μεγεθών, μας ανησυχούν λίγο. Επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εάν αυτοί οι σεισμοί γίνουν μεγαλύτεροι με την πάροδο του χρόνου, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα».

«Ο πιθανός σεισμός εδώ είναι περίπου 6 Ρίχτερ. Υπάρχει η πιθανότητα να ακολουθήσει ένας σεισμός μεγέθους 6 βαθμών, αλλά επαναλαμβάνω, η συμπεριφορά αυτού του ρήγματος παράγει σεισμούς μεσαίου μεγέθους τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό μας καθησυχάζει. Αλλά το λέω αυτό για να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».