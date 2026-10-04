Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται οι τιμές – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

«Βαθιά» το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι οικογένειες, των οποίων τα παιδιά τους έχουν περάσει σε σχολές μακριά από την μόνιμη κατοικία τους και για τα οποία πρέπει να βρουν μια φοιτητική στέγη.

Την δική του ιστορία εξιστόρησε στο Mega ο κ.Ηλίας, πατέρας φοιτητών. Όπως είπε, από τα τρία παιδιά που έχει τα δύο σπουδάζουν στην επαρχία και τώρα πέρασε ο τρίτος σε σχολή. Η μεσαία, η Κατερίνα, είναι στην Αθήνα με τις όποιες δυσκολίες, συμπλήρωσε και ανέφερε πως το σπίτι που νοικιάζει για το παιδί του κυμαίνεται περίπου στα 500 ευρώ το μήνα.

«Είδαμε διαφόρων ειδών οικήματα. Ξεκινήσαμε από ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, που είναι κάτι καινούργιο. Αυτά ξεκινούσαν στα 550 ευρώ , δηλαδή ήταν εκεί στη γειτονιά των 600 ευρώ. Σε αυτό το κτίριο μας είπαν ότι υπάρχει και ένα loft που το νοικιάζουν στα 950 ευρώ. Γενικότερα πέρα από αυτό, ό,τι είδαμε ήταν χωρίς επίπλωση, άδειο το σπίτι τελείως, ήταν στα 300-400 ευρώ και αν πήγαινες για κάτι που ήταν επιπλωμένο, το φθηνότερο που έβρισκες ήταν στα 450 ευρώ και μετά πήγαινες πάνω από τα 500-600», υπογράμμισε.

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Το πατρικό

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο ότι πολλά παιδιά πλέον αναγκάζονται να δηλώνουν σχολές στις πόλεις όπου μεγάλωσαν με σκοπό να μένουν στα πατρικά τους.

«Εγώ μένω στο πατρικό μου, εδώ πέρα είμαι, από την Αθήνα. Σπουδάζω εδώ στο Πάντειο, που αυτή τη στιγμή έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκα ενοίκια 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα ή ένα ημιυπόγειο στο Κουκάκι και στην Καλλιθέα», τόνισε φοιτητής.

Και υπάρχουν και φοιτητές που παράλληλα με τη σχολή τους αναγκάζονται να δουλεύουν για να μπορούν να πληρώνουν το ενοίκιο. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι σε πολλά Πανεπιστήμια δεν υπάρχει καν φοιτητική εστία και συγκεκριμένα στην Αθήνα έξι φοιτητικά ιδρύματα δεν έχουν εστίες.

Ιδίως στην Αθήνα και στις φοιτητουπόλεις με υψηλή ζήτηση, η εύρεση ενός σπιτιού έχει γίνει εφιάλτης. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά υπάρχουν και επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και την αυξημένη ζήτηση και ζητούν υπέρογκα ποσά για προκαταβολές. Και κάποιοι που βάζουν αγγελίες… “μαϊμού” και μαζεύουν προκαταβολές. Γι’ αυτό καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν αν αυτός που τους δείχνει το σπίτι είναι και ο ιδιοκτήτης.

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