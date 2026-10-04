Smartphone: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του νέου voucher αξίας έως 70 ευρώ σχετικά με την αγορά smartphone. Αυτό αφορά πολίτες που έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον ένα smartphone με λιανική τιμή έως 70 ευρώ στους δικαιούχους του προγράμματος.

Ο στόχος είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας και χειρισμού.

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα smartphones είναι τα εξής:

να δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης της οθόνης σε άτομα που έχουν προβλήματα όρασης και η ένταση ήχου να είναι ενισχυμένη έως 50 dB για χρήστες με προβλήματα ακοής.

να διαθέτουν μεγάλα και ευδιάκριτα πλήκτρα αλλά και ειδοποιήσεις μέσω φωτεινής ένδειξης ή δόνησης, με στόχο τη διευκόλυνση της χρήση τους.

να διαθέτουν υποστηρικτικό εξοπλισμό σε προσιτές τιμές. Ενδεικτικά να έχουν ακουστικά, συσκευές Bluetooth και συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (AAC).