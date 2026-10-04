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Smartphone: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για νέο voucher αξίας έως 70 ευρώ, το οποίο αφορά την αγορά smartphone από πολίτες με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα smartphone αξίας έως 70 ευρώ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, όπως δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης, ενισχυμένη ένταση ήχου και μεγάλα πλήκτρα.

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Οικονομία

smarthone
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για αιτήσεις του νέου voucher αξίας έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone.
  • Δικαιούχοι είναι πολίτες που έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
  • Τα smartphones θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης για προβλήματα όρασης και ενισχυμένη ένταση ήχου για προβλήματα ακοής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων  του νέου voucher αξίας έως 70 ευρώ σχετικά με την αγορά smartphone. Αυτό αφορά πολίτες  που έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον ένα smartphone με λιανική τιμή έως 70 ευρώ στους δικαιούχους του προγράμματος.

Ο στόχος είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας και χειρισμού.

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα smartphones είναι τα εξής:

να δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης της οθόνης σε άτομα που έχουν προβλήματα όρασης και η ένταση ήχου να είναι ενισχυμένη έως 50 dB για χρήστες με προβλήματα ακοής.
να διαθέτουν μεγάλα και ευδιάκριτα πλήκτρα αλλά και ειδοποιήσεις μέσω φωτεινής ένδειξης ή δόνησης, με στόχο τη διευκόλυνση της  χρήση τους.
να διαθέτουν υποστηρικτικό εξοπλισμό σε προσιτές τιμές. Ενδεικτικά να έχουν ακουστικά, συσκευές Bluetooth και συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (AAC).

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