Φωτιά στην Καρδίτσα: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αργιθέας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.