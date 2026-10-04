Φωτιά στην Καρδίτσα: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αργιθέας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.