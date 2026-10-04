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Φωτιά στην Καρδίτσα: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά στην Καρδίτσα: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στην Καρδίτσα, στην περιοχή Καταφύλλι, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, 4 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση, καθώς και ο Δήμος Αργιθέας με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Τρικάλων ερευνά τα αίτια.

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Φωτιά, Πυροσβεστική, Ελικόπτερο
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Καρδίτσα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση.
  • Ο Δήμος Αργιθέας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Τρικάλων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό  περίπου στις 14:00.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αργιθέας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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