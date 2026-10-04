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Νέο Ηράκλειο: Πώς ένα παρκάρισμα μπορεί να… «καταπιεί» το πεζοδρόμιο – Δείτε τη φωτογραφία

Η ασυδοσία και ο ωχαδερφισμός στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν κάθε όριο, με οδηγούς να παρκάρουν ασυνείδητα και να εμποδίζουν τη διέλευση των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί φωτογραφία από το Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπου όχημα έχει ανέβει εξ ολοκλήρου σε πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας παράνομα τον χώρο των πεζών και εμποδίζοντας την πρόσβαση σε κατοικίες.

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παράνομο παρκάρισμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ασυδοσία και ο ωχαδερφισμός στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν πλέον κάθε όριο, με ασυνείδητους να οδηγούν και να παρκάρουν όπου τους βολεύει.
  • Όπως φαίνεται σε φωτογραφία από το Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδηγός ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας παρανόμως τον χώρο που ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς.
  • Το όχημα εμποδίζει τη διέλευση των πεζών, των αμαξιδίων ή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την πρόσβαση σε εισόδους κατοικιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ασυδοσία και ο ωχαδερφισμός στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν πλέον κάθε όριο. Ασυνείδητοι οδηγούν και παρκάρουν όπου τους βολέψει, αδιαφορώντας πλήρως για το αν εμποδίζουν τη διέλευση των πολιτών ή αν κλείνουν εισόδους κατοικιών.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία από το Νέο Ηράκλειο Αττικής, που έστειλε αναγνώστρια του enikos.gr, ο συγκεκριμένος οδηγός ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας παρανόμως τον χώρο που ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς.

Συγκεκριμένα, το όχημα βρίσκεται σε πλακόστρωτο χώρο πεζών, ακριβώς μπροστά από το παράθυρο ισογείου πολυκατοικίας, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών, των αμαξιδίων ή των ατόμων με αναπηρία.

Ακόμη κι αν το αυτοκίνητο ανήκει σε κάποιον που διαμένει σε αυτό το σπίτι, υπάρχει μία λεπτομέρεια για το επίμαχο παρκάρισμα. Πίσω από το αυτοκίνητο, φαίνονται μία ακόμη πόρτα και μία γκαραζόπορτα, καθώς στο βάθος υπάρχει άλλη μία πολυκατοικία. Συνεπώς, μία μητέρα με ένα καρότσι είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να κάνει μερικά ζιγκ ζαγκ για να προσεγγίσει την κατοικία της…

παράνομο παρκάρισμα

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