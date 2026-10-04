Νέο Ηράκλειο: Πώς ένα παρκάρισμα μπορεί να… «καταπιεί» το πεζοδρόμιο – Δείτε τη φωτογραφία

Η ασυδοσία και ο ωχαδερφισμός στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν πλέον κάθε όριο. Ασυνείδητοι οδηγούν και παρκάρουν όπου τους βολέψει, αδιαφορώντας πλήρως για το αν εμποδίζουν τη διέλευση των πολιτών ή αν κλείνουν εισόδους κατοικιών.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία από το Νέο Ηράκλειο Αττικής, που έστειλε αναγνώστρια του enikos.gr, ο συγκεκριμένος οδηγός ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας παρανόμως τον χώρο που ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς.

Συγκεκριμένα, το όχημα βρίσκεται σε πλακόστρωτο χώρο πεζών, ακριβώς μπροστά από το παράθυρο ισογείου πολυκατοικίας, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών, των αμαξιδίων ή των ατόμων με αναπηρία.

Ακόμη κι αν το αυτοκίνητο ανήκει σε κάποιον που διαμένει σε αυτό το σπίτι, υπάρχει μία λεπτομέρεια για το επίμαχο παρκάρισμα. Πίσω από το αυτοκίνητο, φαίνονται μία ακόμη πόρτα και μία γκαραζόπορτα, καθώς στο βάθος υπάρχει άλλη μία πολυκατοικία. Συνεπώς, μία μητέρα με ένα καρότσι είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να κάνει μερικά ζιγκ ζαγκ για να προσεγγίσει την κατοικία της…