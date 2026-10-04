Κωνσταντοπούλου: Σύνθημά μας «η Πλεύση είναι η λύση» – Τι είπε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Χαλάνδρι

Κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την «Πλεύση Ελευθερίας», ώστε η χώρα να αλλάξει πορεία, όπως είπε χαρακτηριστικά, απηύθυνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Φεστιβάλ Ελευθερίας που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Φίλοι και στελέχη του κόμματος της επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, ενώ η βραδιά είχε εκπλήξεις και πολλή μουσική, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα, ώστε η χώρα να αλλάξει πορεία. «Η αναγκαία ουσία για την κοινωνία είναι αυτό που δυστυχώς στην χώρα μας λείπει πάρα πολύ και είναι αυτό για το οποίο η κοινωνία βγαίνει μπροστά και βγαίνει μπροστά. Αυτές τις μέρες, περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτή την περίοδο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διεκδικώντας το δίκαιο, διεκδικώντας το τέλος της αδικίας, το τέλος της αρνησιδικίας, το τέλος της κακοδικίας. Προσωπικά για μένα είναι μια δικαίωση το γεγονός ότι η κοινωνία διεκδικεί την δικαιοσύνη ως κάτι που το δικαιούται και της ανήκει είναι μια δικαίωση. Βέβαια και οι επιθέσεις που δέχομαι από επίορκους κυβερνητικούς και από επίορκους δικαστές που ενοχλούνται», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η βραδιά είχε και εκπλήξεις όπως το τραγούδι που επιμελήθηκε ο ψηφιακός παραγωγός ΤΖΟ ΝΤΙ με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

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