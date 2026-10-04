Ελένη Τσολάκη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της – «Μαρία μου»

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Μια βόλτα παρέα με την κόρη της στάθηκε η αφορμή για μια τρυφερή ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη στο Instagram. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με τη μικρή Μαρία, συνοδεύοντάς τες με μια σύντομη αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Ελένη Τσολάκη σκύβει πάνω από το καρότσι και παίζει «δαγκώνοντας» το χεράκι της κόρης της -της οποίας το πρόσωπο φροντίζει να κρατά εκτός δημοσιότητας- αποτυπώνοντας μια μοναδική στιγμή μητρικής στοργής.

Στη δεύτερη φωτογραφία, χαμογελά δίπλα στο καρότσι, φορώντας ένα casual σύνολο με καφέ πανωφόρι, τζιν και μαύρες μπαλαρίνες, ενώ η μικρή ξεχωρίζει με το τζιν παντελονάκι της και τα ροζ παπουτσάκια της. «Μαρία μου!!», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας πέντε κόκκινες καρδιές.