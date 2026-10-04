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Ελένη Τσολάκη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της – «Μαρία μου»

Η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από μια βόλτα με την κόρη της, Μαρία. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε δύο φωτογραφίες, κρατώντας το πρόσωπο της μικρής εκτός δημοσιότητας, και τις συνόδευσε με μια σύντομη αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram με την κόρη της, Μαρία, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες από μια κοινή τους βόλτα.
  • Στο πρώτο στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια σκύβει πάνω από το καρότσι και παίζει «δαγκώνοντας» το χεράκι της κόρης της, αποτυπώνοντας μια μοναδική στιγμή μητρικής στοργής.
  • Στη δεύτερη φωτογραφία, η Ελένη Τσολάκη χαμογελά δίπλα στο καρότσι με casual εμφάνιση, ενώ στη λεζάντα έγραψε «Μαρία μου!!» συνοδεύοντας το κείμενο με πέντε κόκκινες καρδιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια βόλτα παρέα με την κόρη της στάθηκε η αφορμή για μια τρυφερή ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη στο Instagram. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με τη μικρή Μαρία, συνοδεύοντάς τες με μια σύντομη αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Ελένη Τσολάκη σκύβει πάνω από το καρότσι και παίζει «δαγκώνοντας» το χεράκι της κόρης της -της οποίας το πρόσωπο φροντίζει να κρατά εκτός δημοσιότητας- αποτυπώνοντας μια μοναδική στιγμή μητρικής στοργής.

Στη δεύτερη φωτογραφία, χαμογελά δίπλα στο καρότσι, φορώντας ένα casual σύνολο με καφέ πανωφόρι, τζιν και μαύρες μπαλαρίνες, ενώ η μικρή ξεχωρίζει με το τζιν παντελονάκι της και τα ροζ παπουτσάκια της. «Μαρία μου!!», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας πέντε κόκκινες καρδιές.

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