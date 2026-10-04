Γαλλία: Παραμένει εκρηκτική η κατάσταση στους δρόμους – 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αντίθετα γίνεται ολοένα και πιο εκρηκτική η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς η μαθητική διαμαρτυρία που ξεκίνησε από νότιο προάστιο του Παρισιού, πλέον έχει πάρει διαστάσεις και εκτείνεται σε σχεδόν ολόκληρη την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός αυτός αφορά σχεδόν άπαντες, αστυνομικούς, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές. Σε αρκετές περιοχές, υπάρχουν σχολεία με περισσότερους από 35 μαθητές ανά τμήμα, ενώ οι κενές θέσεις καθηγητών παραμένουν σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αντί για διάλογο βία

Από την πλευρά τους η υπουργός Παιδείας και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη των προβλημάτων και ζητούν διάλογο. Όμως, την ίδια ώρα η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει εκτραχυνθεί, καθώς η βία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Έχουν καταγραφεί πυρπολήσεις σχολείων και άλλων υποδομών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γυμνασίου-Λυκείου Νέλσον Μαντέλα, ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος που κόστισε 64 εκατομμύρια ευρώ και υπέστη σοβαρές ζημιές από φωτιά.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες για συμμετοχή και άλλων ομάδων στις ταραχές, μεταξύ των οποίων άτομα που συνδέονται με τα λεγόμενα «μπλακ μπλοκ». Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται νεαροί να επιχειρούν να εισέλθουν σε σχολικά κτίρια και να προκαλέσουν καταστροφές.

Το Σάββατο συνελήφθη επίσης ένας 15χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε με φωτοβολίδα να τραυματίσει γυναίκα που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει νέο ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, ενώ κινητοποιήσεις αναμένονται και στις 17 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση καταγγέλλει πολιτική υποκίνηση από την Αριστερά και συγκεκριμένα από το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενώ ο ίδιος έχει καλέσει γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στις κινητοποιήσεις.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.