LIVE UPDATE
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Γαλλία: Παραμένει εκρηκτική η κατάσταση στους δρόμους – 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει εκρηκτική, με τις μαθητικές διαμαρτυρίες να έχουν πάρει διαστάσεις σε σχεδόν ολόκληρη την περιφέρεια, οδηγώντας σε τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών και πολυπληθή τμήματα, ενώ η βία βρίσκεται στο επίκεντρο με πυρπολήσεις υποδομών και καταγγελίες για συμμετοχή άλλων ομάδων στις ταραχές. Η κυβέρνηση ζητά διάλογο αλλά καταγγέλλει πολιτική υποκίνηση, καθώς αναμένονται νέες κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει εκρηκτική, καθώς η μαθητική διαμαρτυρία έχει πάρει διαστάσεις και εκτείνεται σε σχεδόν ολόκληρη την περιφέρεια.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και μαθητές, έχουν τραυματιστεί.
  • Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πυρπολήσεις σχολείων και άλλων υποδομών, με την κυβέρνηση να καταγγέλλει πολιτική υποκίνηση ενόψει νέων κινητοποιήσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αντίθετα γίνεται ολοένα και πιο εκρηκτική η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς η μαθητική διαμαρτυρία που ξεκίνησε από νότιο προάστιο του Παρισιού, πλέον έχει πάρει διαστάσεις και εκτείνεται σε σχεδόν ολόκληρη την περιφέρεια.

Γαλλία: Κλιμακώνεται η βία στις μαθητικές διαδηλώσεις – Μαθητής έχασε το μάτι του – Γυναίκα δέχθηκε επίθεση με φλογοβόλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός αυτός αφορά σχεδόν άπαντες, αστυνομικούς, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές. Σε αρκετές περιοχές, υπάρχουν σχολεία με περισσότερους από 35 μαθητές ανά τμήμα, ενώ οι κενές θέσεις καθηγητών παραμένουν σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Γαλλία: Βίαια επεισόδια στις καταλήψεις των μαθητών, κλειστά 400 σχολεία – Οι αρχές στέλνουν «λογαριασμό» στους γονείς για τις ζημιές

Αντί για διάλογο βία

Από την πλευρά τους η υπουργός Παιδείας και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη των προβλημάτων και ζητούν διάλογο. Όμως, την ίδια ώρα η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει εκτραχυνθεί, καθώς η βία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Έχουν καταγραφεί πυρπολήσεις σχολείων και άλλων υποδομών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γυμνασίου-Λυκείου Νέλσον Μαντέλα, ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος που κόστισε 64 εκατομμύρια ευρώ και υπέστη σοβαρές ζημιές από φωτιά.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες για συμμετοχή και άλλων ομάδων στις ταραχές, μεταξύ των οποίων άτομα που συνδέονται με τα λεγόμενα «μπλακ μπλοκ». Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται νεαροί να επιχειρούν να εισέλθουν σε σχολικά κτίρια και να προκαλέσουν καταστροφές.

Το Σάββατο συνελήφθη επίσης ένας 15χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε με φωτοβολίδα να τραυματίσει γυναίκα που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει νέο ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, ενώ κινητοποιήσεις αναμένονται και στις 17 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση καταγγέλλει πολιτική υποκίνηση από την Αριστερά και συγκεκριμένα από το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενώ ο ίδιος έχει καλέσει γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στις κινητοποιήσεις.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ