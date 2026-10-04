Κοντογεώργης για ενεργειακή κρίση: Θα κάνουμε αποφασιστικές παρεμβάσεις – Τι είπε για 120 δόσεις και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας και στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Όσο διαρκεί αυτή η κρίση θα κάνουμε αποφασιστική παρέμβαση» είπε ο κ. Κοντογεώργης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον η κρίση παραταθεί.

Ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει «κάποιες εφεδρείες», αλλά υπογράμμισε πως οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με δημοσιονομική προσοχή, καθώς οι διεθνείς συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.

«Πάντοτε έχουμε πει ότι στις ανάγκες που προκύπτουν ανταποκρινόμαστε και θα παρέμβουμε αποφασιστικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κινείται «με φειδώ και μέχρι εκεί που μπορούμε, στα όρια που μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει».

Για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ακόμη αναφέρθηκε στην έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος είναι να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές , σημείωσε. «15 Οκτώβρη το πετρέλαιο θέρμανσης θα το πληρώσει λιγότερο και ελπίζουμε και πολύ λιγότερο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αξιολογούνται ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στήριξη τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στο ντίζελ κίνησης, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει άμεση επίδραση και στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, το καλοκαίρι υπήρχαν προσδοκίες για αποκλιμάκωση, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, ενώ οι διεθνείς τιμές επιδεινώθηκαν.

Ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις τιμές.

Οι δημοσιονομικές εφεδρείες

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον χρειαστεί, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.

«Προφανώς και υπάρχουν κάποιες εφεδρείες και γι’ αυτό κοιτάζουμε το κατάλληλο εργαλείο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι βασικό κριτήριο είναι το τελικό κόστος που θα επωμιστεί ο πολίτης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει αποδώσει καλύτερα, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους πόρους, επικαλούμενος την ανάπτυξη της οικονομίας και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Όπως είπε, πάνω από 1 δισ. ευρώ έχουν δοθεί από τον Απρίλιο και μετά, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών ως προς τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί.

Για τις 120 δόσεις

Επίσης ερωτήθηκε για το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο επαναφοράς της ρύθμισης των 120 δόσεων. Ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως η ρύθμιση μπορεί να προχωρήσει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλετών χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στα δημόσια έσοδα.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα και σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια μεταφορά όσων βρίσκονται ήδη σε ρυθμίσεις 24 δόσεων στις 120 δόσεις, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα.

«Όσοι έχουν μπει στις 24, αν πάνε στις 120 δόσεις, τα δημόσια έσοδα, καταλαβαίνετε, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ρύθμιση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να είναι δημοσιονομικά βιώσιμος.

«Όλοι ήξεραν για τις 120 δόσεις. Δεν μπορούσε να γίνει. Όσο όμως παρατείνεται η κρίση, προφανώς υπάρχει δυσκολία και στις επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες και γι’ αυτό στηρίζουμε εκεί», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υιοθετεί κάθε πρόταση χωρίς να εξετάζει τις δημοσιονομικές συνέπειες. «Τα δημόσια έσοδα δεν μπορούν να καταρρεύσουν», τόνισε, εξηγώντας ότι οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να είναι βιώσιμος.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Για τη συζήτηση σχετικά με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Ευρώπη πρέπει να ερωτηθεί. Όχι να πάρουμε την άδεια, αλλά για να έχουμε χώρο», δήλωσε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά απροθυμία της κυβέρνησης να διαθέσει πόρους, αλλά τα περιθώρια που υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι εάν η ενεργειακή κρίση παραταθεί, θα απαιτηθεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς, όπως σημείωσε, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Ευρώπη δεν θα λάβει αποφασιστικά μέτρα σε αυτό που ονομάζουμε κόστος διαβίωσης και αφορά και την ενέργεια και πολλά άλλα πράγματα», ανέφερε.