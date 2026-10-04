LIVE UPDATE
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ν.Δ: Το επετειακό ΑΙ βίντεο για τα 52 χρόνια του κόμματος – Η «παρέλαση» των προέδρων και ο πυρσός – Αύριο η μεγάλη εκδήλωση

Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της με ένα επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο αναδεικνύει τον ιστορικό πυρσό και τους προέδρους της παράταξης. Το κόμμα θα γιορτάσει επισήμως τα γενέθλιά του αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με μια διαδραστική εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. στην Αθήνα, η οποία θα κορυφωθεί με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Επετειακό βίντεο ΝΔ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ένα επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της, με τον ιστορικό πυρσό και τους προέδρους της παράταξης στο επίκεντρο.
  • Η Ν.Δ. θα γιορτάσει επισήμως τα 52α γενέθλιά της με μια διαφορετική γιορτή, με διαδραστικά και βιωματικά events, αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ.
  • Σκοπός του εορτασμού είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, με την εκδήλωση να κορυφώνεται με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με ένα επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της.

Γεωργιάδης για τα 52 χρόνια της ΝΔ: Η μεγάλη Παράταξη της Πατρίδας που τόλμησε τις μεγάλες αλλαγές – Το 2027 δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του κόμματος

Στο επίκεντρο του βίντεο βρίσκεται ο ιστορικός πυρσός, το εμβληματικό σύμβολο της παράταξης, σε μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες και την ιστορική διαδρομή του κόμματος από την ίδρυσή του το 1974 έως σήμερα.

Από το βίντεο «παρευλαύνουν» όλοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο τιμόνι του κόμματος:

  • από τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή (1974-1980),
  • τον Γεώργιο Ράλλη (1980-1981),
  • τον Ευάγγελο Αβέρωφ (1981-1984),
  • τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (1984-1993)
  • τον Μιλτιάδη Έβερτ (1993-1997),
  • τον Κώστα Καραμανλή (1997-2009, ο μακροβιότερος),
  • τον Αντώνη Σαμαρά (2009-2015)
  • τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη (Ιούλιος 20015, Νοέμβριος 20215)
  • και τον Κυριάκο Μητσοτάκη (Ιανουάριος 2016 έως σήμερα)

«52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε» αναφέρει η Ν.Δ. στην ανάρτησή της.

Δείτε το επετειακό ΑΙ βίντεο της ΝΔ

Αύριο Δευτέρα η μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της ΝΔ

Η ΝΔ θα γιορτάσει επισήμως τα 52α γενέθλιά της με μια διαφορετική γιορτή, με διαδραστικά και βιωματικά events, αύριο Δευτέρα (5/10) στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα.

Σκοπός του φετινού εορτασμού, είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Έτσι, σε όλο τον χώρο θα υπάρχουν οθόνες στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι, πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες. Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας, σε ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ