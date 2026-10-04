Ν.Δ: Το επετειακό ΑΙ βίντεο για τα 52 χρόνια του κόμματος – Η «παρέλαση» των προέδρων και ο πυρσός – Αύριο η μεγάλη εκδήλωση

Με ένα επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της.

Στο επίκεντρο του βίντεο βρίσκεται ο ιστορικός πυρσός, το εμβληματικό σύμβολο της παράταξης, σε μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες και την ιστορική διαδρομή του κόμματος από την ίδρυσή του το 1974 έως σήμερα.

Από το βίντεο «παρευλαύνουν» όλοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο τιμόνι του κόμματος:

από τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή (1974-1980),

τον Γεώργιο Ράλλη (1980-1981),

τον Ευάγγελο Αβέρωφ (1981-1984),

τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (1984-1993)

τον Μιλτιάδη Έβερτ (1993-1997),

τον Κώστα Καραμανλή (1997-2009, ο μακροβιότερος),

τον Αντώνη Σαμαρά (2009-2015)

τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη (Ιούλιος 20015, Νοέμβριος 20215)

και τον Κυριάκο Μητσοτάκη (Ιανουάριος 2016 έως σήμερα)

«52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε» αναφέρει η Ν.Δ. στην ανάρτησή της.

Δείτε το επετειακό ΑΙ βίντεο της ΝΔ

Αύριο Δευτέρα η μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της ΝΔ

Η ΝΔ θα γιορτάσει επισήμως τα 52α γενέθλιά της με μια διαφορετική γιορτή, με διαδραστικά και βιωματικά events, αύριο Δευτέρα (5/10) στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα.

Σκοπός του φετινού εορτασμού, είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Έτσι, σε όλο τον χώρο θα υπάρχουν οθόνες στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι, πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες. Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας, σε ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.