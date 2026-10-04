LIVE UPDATE
Φωτιά στην Καρδίτσα: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καταφύλλι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων στο Αίγιο: Τραυματίστηκε 15χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Στο Αίγιο, δύο άτομα αναζητούνται μετά από αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων, κατά την οποία ένας 15χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των εμπλεκομένων και των γονέων του ανήλικου δράστη για πλημμελή επίβλεψη, με την υπόθεση να διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συμπλοκή ανηλίκων που σημειώθηκε στο Αίγιο, τραυματίστηκε ένας νεαρός, ενώ βγήκαν και μαχαίρια.
  • Δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται μετά το περιστατικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημμελή επίβλεψη.
  • Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ μετά από νέο περιστατικό βίας με ανήλικους στο Αίγιο. Σε συμπλοκή που σημειώθηκε τραυματίστηκε ο ένας νεαρός, ενώ βγήκε και μαχαίρι.

Απείλησαν με μαχαίρι 15χρονους και προσπάθησαν να τους παρασύρουν με αυτοκίνητο

Σύμφωνα με καταγγελία, δύο ανήλικοι κινούνταν πεζοί όταν τους πλησίασε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Αρχικά, ο ένας από τους δύο, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, φέρεται να τους έβρισε και στη συνέχεια να κατέβηκε από το όχημα, να χτύπησε έναν από τους 15χρονους και να προσπάθησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι.

 

Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο. Ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο. Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημμελή επίβλεψή του.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ