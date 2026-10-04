Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων στο Αίγιο: Τραυματίστηκε 15χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

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Δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ μετά από νέο περιστατικό βίας με ανήλικους στο Αίγιο. Σε συμπλοκή που σημειώθηκε τραυματίστηκε ο ένας νεαρός, ενώ βγήκε και μαχαίρι.

Απείλησαν με μαχαίρι 15χρονους και προσπάθησαν να τους παρασύρουν με αυτοκίνητο

Σύμφωνα με καταγγελία, δύο ανήλικοι κινούνταν πεζοί όταν τους πλησίασε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Αρχικά, ο ένας από τους δύο, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, φέρεται να τους έβρισε και στη συνέχεια να κατέβηκε από το όχημα, να χτύπησε έναν από τους 15χρονους και να προσπάθησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο. Ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο. Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημμελή επίβλεψή του.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.