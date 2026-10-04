Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου: Η φωτογραφία με μακριά μαλλιά και δερμάτινο μπουφάν από το 1991

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Ένα ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου, δημοσιεύοντας στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1991. Στο στιγμιότυπο, ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος: με μακριά μαλλιά, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ένα εναλλακτικό στυλ που παραπέμπει στα νεανικά του χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ποζάρει καθισμένος ανάποδα σε μια καρέκλα με το βλέμμα χαμηλωμένο.

Ο Γιάννης Στάνκογλου συνηθίζει να μοιράζεται σπάνια καρέ από το προσωπικό του αρχείο με τους ακολούθους του, και αυτή τη φορά έκανε μία νοσταλγική αναδρομή 35 χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα του εαυτού του.