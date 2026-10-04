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Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου: Η φωτογραφία με μακριά μαλλιά και δερμάτινο μπουφάν από το 1991

Ο Γιάννης Στάνκογλου έκανε ένα ταξίδι στο παρελθόν, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1991. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός εμφανίζεται αγνώριστος με μακριά μαλλιά και ένα εναλλακτικό στυλ που παραπέμπει στα νεανικά του χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του '90. Η δημοσίευση αποτελεί μία νοσταλγική αναδρομή 35 χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας μία πολύ διαφορετική εικόνα του εαυτού του.

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Γιάννης Στάνκογλου
Φωτογραφία: Instagram/yiannisstankoglou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου, δημοσιεύοντας στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1991.
  • Στο στιγμιότυπο, ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος: με μακριά μαλλιά, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ένα εναλλακτικό στυλ που παραπέμπει στα νεανικά του χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του ’90.
  • Ο Γιάννης Στάνκογλου συνηθίζει να μοιράζεται σπάνια καρέ από το προσωπικό του αρχείο, και αυτή τη φορά έκανε μία νοσταλγική αναδρομή 35 χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα του εαυτού του.
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Ένα ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου, δημοσιεύοντας στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1991. Στο στιγμιότυπο, ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος: με μακριά μαλλιά, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ένα εναλλακτικό στυλ που παραπέμπει στα νεανικά του χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ποζάρει καθισμένος ανάποδα σε μια καρέκλα με το βλέμμα χαμηλωμένο.

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Ο Γιάννης Στάνκογλου συνηθίζει να μοιράζεται σπάνια καρέ από το προσωπικό του αρχείο με τους ακολούθους του, και αυτή τη φορά έκανε μία νοσταλγική αναδρομή 35 χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα του εαυτού του.

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