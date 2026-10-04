Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας

Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να τονίζει ότι οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν.

«Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρεί οφειλές που “γεννήθηκαν” το 2025-2026 και γιατί απαγορεύει την υπαγωγή όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής. Και τα σημερινά ημίμετρα έναν στόχο έχουν: να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση» υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μόνο που οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματα τους για την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας. Στα τέλη του καλοκαιριού όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο του για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με το γνωστό ύφος ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πιερρακάκης, υποστήριζε ότι είναι λαϊκισμός και ο κ. Μαρινάκης πως το ΠΑΣΟΚ μοιράζει τα λεφτά από τη monopoly. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της» προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».