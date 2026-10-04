LIVE UPDATE
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, να επικρίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την αδυναμία της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και επισημαίνει την ανακολουθία της κυβερνητικής στάσης έναντι των ρυθμίσεων για το χρέος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τις επόμενες μέρες πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διερωτώμενος γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων έχει επιτόκιο 5,8% και γιατί εξαιρεί οφειλές που «γεννήθηκαν» το 2025-2026.
  • Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει την «παταγώδη αποτυχία της» κυβέρνησης στο ιδιωτικό χρέος, υπενθυμίζοντας ότι από τις 72 δόσεις οδηγήθηκε στις 120.
  •  

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να τονίζει ότι οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν.

«Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρεί οφειλές που “γεννήθηκαν” το 2025-2026 και γιατί απαγορεύει την υπαγωγή όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων.  Η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής. Και τα σημερινά ημίμετρα έναν στόχο έχουν: να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση» υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

«Μόνο που οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματα τους για την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας. Στα τέλη του καλοκαιριού όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο του για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με το γνωστό ύφος ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πιερρακάκης, υποστήριζε ότι είναι λαϊκισμός και ο κ. Μαρινάκης πως το ΠΑΣΟΚ μοιράζει τα λεφτά από τη monopoly. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της» προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας.  Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ