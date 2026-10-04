Το James Webb ανακάλυψε νέα στοιχεία για τις κοσμικές συγκρούσεις – Μία από αυτές ίσως δημιούργησε τη Σελήνη

Κοιτάζοντας τον νυχτερινό ουρανό, η Σελήνη μάς φαίνεται ως ένας αιώνιος, γαλήνιος σύντροφος της Γης. Κι όμως, η γέννησή της κρύβει ένα παρελθόν γεμάτο βία, φωτιά και κοσμογονικές συγκρούσεις.

Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, το ηλιακό μας σύστημα ήταν ένα χαοτικό «πεδίο μάχης», όπου νεαροί πλανήτες συγκρούονταν μεταξύ τους, αναδιαμορφώνοντας τον κοσμικό χάρτη. Μία από αυτές τις κατακλυσμιαίες συγκρούσεις ήταν και αυτή που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δημιούργησε τον φυσικό μας δορυφόρο.

Σήμερα, χάρη στην τεχνολογική αιχμή του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb της NASA, οι αστρονόμοι στρέφουν το βλέμμα τους πέρα από τη γειτονιά μας, σε μακρινά, νεαρά άστρα. Εκεί, εντοπίζουν τα ίδια «σημάδια» βιβλικών συγκρούσεων που έζησε κάποτε και η δική μας Γη, ανοίγοντας ένα νέο, συναρπαστικό παράθυρο στην κατανόηση του πώς γεννιούνται οι κόσμοι.

Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, μια κατακλυσμιαία σύγκρουση ανάμεσα στη νεαρή Γη και έναν πλανήτη με το μέγεθος του Άρη ίσως δημιούργησε τη Σελήνη – και τώρα οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν νέα πιθανά στοιχεία για τέτοιες συγκρούσεις πλανητικής κλίμακας γύρω από άλλα αστέρια, με τη βοήθεια του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb της NASA.

Οι πρόσφατες έρευνες του Webb σε αυτό που οι πλανητικοί επιστήμονες ονομάζουν «ακραίους δίσκους συντριμμιών» (extreme debris disks) -ένα σπάνιο περιβάλλον όπου παρατηρούνται μεγάλες ποσότητες θερμής σκόνης κοντά στο μητρικό τους άστρο– έχουν προσφέρει μερικές από τις βαθύτερες μέχρι τώρα γνώσεις για αυτές τις μοναδικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στις θέσεις όπου συνήθως περιφέρονται οι βραχώδεις πλανήτες στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα.

Επί του παρόντος, μόνο περίπου το 1% όλων των νεαρών άστρων εμφανίζει ενδείξεις που συνάδουν με αυτή την εξαιρετικά χαοτική φάση της αστρικής εξέλιξης.

Μέσα από παρατηρήσεις σε περισσότερους από 20 ακραίους δίσκους συντριμμιών, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από το Webb και το συνταξιοδοτημένο Διαστημικό Τηλεσκόπιο Spitzer της NASA, μια ομάδα με επικεφαλής την Κέιτ Σου (Kate Su) από το Ινστιτούτο Διαστημικής Επιστήμης συγκέντρωσε αρκετά δεδομένα ώστε να επιτρέψει μια πραγματικά βαθύτερη κατανόηση αυτών των παράξενων περιβαλλόντων. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνουμε αρκετά συστήματα για να κατανοήσουμε πραγματικά αυτή την υποκατηγορία που ονομάζουμε ακραίους δίσκους συντριμμιών», δήλωσε η Σου σε σχετική ανακοίνωση.

Τα «αποτυπώματα» ενός ακραίου δίσκου συντριμμιών

Μέσα από τις παρατηρήσεις της ομάδας, εντοπίστηκαν τρία βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε αυτές τις γεμάτες σκόνη περιοχές. Αυτά περιλαμβάνουν την παρουσία εξαιρετικά λεπτών κόκκων σκόνης, οι οποίοι είναι μικρότεροι από εκείνους που παρατηρούν συνήθως οι αστρονόμοι, καθώς και πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις θερμής σκόνης.

Τέλος, η ομάδα εντόπισε επίσης ακανόνιστες διακυμάνσεις στην υπέρυθρη φωτεινότητα. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη τεράστιων ποσοτήτων υλικού μέσα σε αυτές τις περιοχές, το οποίο το υπέρυθρο φως –σε αντίθεση με το ορατό φως– είναι γενικά πιο ικανό να διαπεράσει.

Επιπλέον, και ίσως ακόμη πιο σημαντικό, οι παρατηρήσεις του Webb στο μέσο υπέρυθρο επέτρεψαν στη Σου και στους συνεργάτες της να εξετάσουν την ορυκτολογική σύνθεση των συντριμμιών, η οποία αποκάλυψε δύο πολύ ευδιάκριτες κατηγορίες.

Η υπόθεση της «Θείας»: Η σύγκρουση που γέννησε τη Σελήνη

Τέτοιας κλίμακας μαζικές συγκρούσεις θα ήταν ικανές να παραγάγουν αρκετή ενέργεια ώστε να εξαερώσουν σημαντικές ποσότητες υλικού. Παράλληλα, θα μπορούσαν να προσομοιάζουν με το είδος της αρχαίας σύγκρουσης που εικάζεται ότι έδωσε γέννηση στη Σελήνη μας. Αυτή η υποθετική σύγκρουση ανάμεσα στη Γη και έναν αρχαίο πρωτοπλανήτη, την οποία οι ερευνητές αναφέρουν ως «Υπόθεση της Θείας», υποστηρίζεται από σύγχρονες προσομοιώσεις που δείχνουν επιπλέον στοιχεία για ένα αρχαίο συμβάν πρόσκρουσης.

Αυτό αφορά κυρίως ένα ζευγάρι πολύ μεγάλων περιοχών χαμηλής ταχύτητας διάδοσης εγκάρσιων κυμάτων (LLVPs) στον κατώτερο μανδύα της Γης, οι οποίες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσαν να είναι τα υπολείμματα αυτού του αρχαίου αντικειμένου.

Σε περίπου το ένα τρίτο των 21 δίσκων που παρατήρησε η ομάδα, ανιχνεύθηκε αφθονία πυριτίου (silica). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτό υποδεικνύει εξαιρετικά βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε πλανητικά σώματα με το μέγεθος του Άρη – παρόμοιες με αυτές που υποστηρίζουν οι θιασώτες της Υπόθεσης της Θείας για το αρχαίο παρελθόν της Γης.

Ωστόσο, τα υπόλοιπα δύο τρίτα βρέθηκαν να είναι φτωχά σε πυρίτιο, γεγονός που φαίνεται να δείχνει πολύ λιγότερο βίαια συμβάντα, όπως «ξυστά» χτυπήματα (grazing collisions) που μπορεί να συμβούν ανάμεσα σε αντικείμενα με μέγεθος περίπου όσο η Σελήνη της Γης.

«Δεν έχουμε άλλον τρόπο να μελετήσουμε απευθείας αυτά τα πλανητικά έμβρυα επειδή είναι πολύ μικρά», δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση η συντάκτρια της μελέτης Άγκνες Κόσπαλ (Agnes Kospal) από το Αστεροσκοπείο Konkoly, μία εκ των συνσυγγραφέων της έρευνας.

Πρώιμα πλανητικά στοιχεία: Ανιχνεύοντας τα «έμβρυα» του Σύμπαντος

Ένα άλλο συναρπαστικό στοιχείο της νέας έρευνας είναι ότι οι πλούσιοι σε πυρίτιο δίσκοι εντοπίστηκαν μόνο σε λίγες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν άστρα ηλικίας μικρότερης των 300 εκατομμυρίων ετών.

Αυτό αποτελεί επίσης μια σημαντική ένδειξη, καθώς το εν λόγω χρονικό πλαίσιο συμπίπτει απόλυτα με τις προσομοιώσεις που δείχνουν ότι ο σχηματισμός των γήινων (βραχωδών) πλανητών λαμβάνει χώρα μέσα στα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξης ενός πλανητικού συστήματος. Συγκριτικά, η Γη και η Σελήνη θεωρείται ότι σχηματίστηκαν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια μετά τη γέννηση του ίδιου του Ήλιου.

Από την άλλη πλευρά, οι δίσκοι που είναι φτωχοί σε πυρίτιο εμφανίζονται γύρω από άστρα με πολύ μεγαλύτερο εύρος ηλικίας και συχνά παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη φωτεινότητα – πιθανώς ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενων συγκρούσεων με την πάροδο του χρόνου και της ταχείας ανακατανομής των νεοδημιουργηθέντων συντριμμιών.

Συνολικά, τα ευρήματα της ομάδας ενδέχεται να βοηθήσουν να φωτιστούν τα πρώιμα στάδια της πλανητικής εξέλιξης, τα οποία, προς το παρόν, παραμένουν αόρατα για τους αστρονόμους. Η έρευνα μπορεί επίσης να βοηθήσει να κατανοήσουμε τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο μακρινό παρελθόν -ίσως πριν από δισεκατομμύρια χρόνια- μέσα στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα.

«Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν οι βραχώδεις πλανήτες και εξελίχθηκαν οι γίγαντες αερίων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ιστορίας του σχηματισμού του Ηλιακού Συστήματος – είναι όλα μια ενιαία ιστορία», δήλωσε η Σου, προσθέτοντας ότι το έργο της ίδιας και της ομάδας της στην εξερεύνηση αυτών των ακραίων δίσκων συντριμμιών «μας βοηθά να συνθέσουμε τη μεγάλη εικόνα όσων κατανοούμε αυτή τη στιγμή».