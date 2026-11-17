Από το έδαφος, μοιάζουν απλώς με διάσπαρτους σωρούς από πέτρες, χαμένους μέσα στην απεραντοσύνη ενός άγριου, βραχώδους τοπίου. Όταν όμως ο φακός υψώνεται στον ουρανό, η εικόνα αλλάζει δραματικά: Τέλειοι κύκλοι, περίτεχνες σπείρες και δακτύλιοι ο ένας μέσα στον άλλον αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό γεωμετρικό μοτίβο, σμιλεμένο με υπομονή στην πέτρα. Αυτοί οι μυστηριώδεις σχηματισμοί που ήρθαν στο φως στη δυτική Σαουδική Αραβία κεντρίζουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το ποιοι τους δημιούργησαν, πότε ακριβώς κατασκευάστηκαν και τι ρόλο εξυπηρετούσαν στην αρχαιότητα.

Οι γιγάντιοι πέτρινοι κύκλοι, διατεταγμένοι σε περίπλοκα γεωμετρικά μοτίβα, εντοπίστηκαν στο Χάλι, στην επαρχία της Μέκκας στη δυτική Σαουδική Αραβία. Αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν μεγάλους κυκλικούς και σπειροειδείς πέτρινους σχηματισμούς διάσπαρτους στο βραχώδες τοπίο, ορισμένοι τοποθετημένοι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και άλλοι να σχηματίζουν μικρότερους δακτυλίους μέσα σε μεγαλύτερες κατασκευές. Η ηλικία, οι κατασκευαστές και ο αρχικός τους σκοπός παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας (SPA), οι σχηματισμοί βρίσκονται στο Κυβερνείο Al-Qunfudhah και αποτελούνται από πέτρες διατεταγμένες σε ευδιάκριτα γεωμετρικά μοτίβα. Ο Σαουδάραβας ιστορικός Δρ. Mohammed Khurais Al-Marhabi υποστήριξε ότι οι κατασκευές ενδέχεται να εξυπηρετούσαν αστρονομικούς ή εποχικούς σκοπούς, αν και κανένα αρχαιολογικό στοιχείο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αυτή την ερμηνεία.

Ο γρίφος της γεωμετρίας που αποκαλύπτεται μόνο από τον ουρανό

Οι πέτρινοι κύκλοι καταλαμβάνουν μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ηφαιστειακά πετρώματα και ποικίλα χρώματα εδάφους. Οι κατασκευαστές τους φαίνεται να χρησιμοποίησαν πέτρες από το γύρω έδαφος, δημιουργώντας σχηματισμούς που εναρμονίζονται απόλυτα με το τοπίο. Από ψηλά, ωστόσο, οι κυκλικές διατάξεις γίνονται πολύ πιο ευδιάκριτες. Ορισμένοι δακτύλιοι αλληλεπικαλύπτονται, ενώ άλλοι διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διάμετρό τους, παράγοντας ένα περίπλοκο γεωμετρικό μοτίβο.

Ο Σαουδάραβας ιστορικός και ερευνητής Δρ. Mohammed Khurais Al-Marhabi πιστεύει ότι η διάταξη αυτή αξίζει μια πιο ενδελεχή αρχαιολογική έρευνα. Μιλώντας στο πρακτορείο SPA, υποστήριξε ότι η κανονικότητα των κύκλων, οι διασταυρώσεις τους και η τοποθέτηση των λίθων θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ένα σκόπιμο σύστημα, παρά μια τυχαία συσσώρευση πετρών.

Ωστόσο, οι σχηματισμοί δεν έχουν χρονολογηθεί με ασφάλεια και οι αρχικοί κατασκευαστές τους παραμένουν άγνωστοι. Κανένα δημοσιευμένο αποτέλεσμα ανασκαφής δεν τεκμηριώνει προς το παρόν τη λειτουργία τους.

Θα μπορούσαν οι πέτρινοι κύκλοι να παρακολουθούσαν τον Ήλιο και τη Σελήνη;

Μία πιθανότητα που έθεσε ο Al-Marhabi είναι οι κατασκευές να εξυπηρετούσαν έναν μαθηματικό ή αστρονομικό σκοπό. Υποστήριξε ότι η γεωμετρική τους διάταξη ενδέχεται να σχετίζεται με παρατηρήσεις του καιρού, των εποχικών αλλαγών ή των κινήσεων του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών. Μια τέτοια γνώση θα μπορούσε να ήταν πολύτιμη για κοινότητες των οποίων οι γεωργικές δραστηριότητες εξαρτώνταν από την αναγνώριση των εποχικών μοτίβων.

Ο ερευνητής αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο οι κύκλοι προορίζονταν για κατοίκηση ή ταφή, υποστηρίζοντας ότι η διάταξή τους φαινόταν ασύμβατη με αυτές τις λειτουργίες. Αυτές οι προτάσεις παραμένουν υποθέσεις εργασίας και όχι τεκμηριωμένα αρχαιολογικά συμπεράσματα. Ο προσδιορισμός του κατά πόσο οι πέτρες ευθυγραμμίζονται με ουράνια φαινόμενα θα απαιτούσε ακριβείς τοπογραφικές αποτυπώσεις, χρονολογικά στοιχεία και συστηματική ανάλυση των προσανατολισμών τους.

Στα ίχνη των αρχαίων πολιτισμών του Χάλι

Οι πέτρινοι σχηματισμοί βρίσκονται σε μια περιοχή που συνδέεται με μια μακραίωνη ιστορία εγκατάστασης και γεωργίας. Ο Αλ-Μαρχάμπι επεσήμανε το κοντινό νεκροταφείο Κουζ Αλ-Σαχίντ, το οποίο είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιτόπιας έρευνας. Σύμφωνα με τον ερευνητή, ο χώρος ταφής καλύπτει περισσότερα από 250.000 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο εκτεταμένους ταφικούς χώρους που έχουν εντοπιστεί στο Κυβερνείο Αλ-Κουνφούντα.

Συνέδεσε επίσης την ευρύτερη περιοχή με τον ιστορικό οικισμό Χάλι μπιν Γιακούμπ, ο οποίος στην έρευνά του συσχετίζεται με την αρχαία τοποθεσία που είναι γνωστή ως Αλ-Σαχαρίγια. Η κοιλάδα Χάλι καταλαμβάνει ένα εύφορο τμήμα της περιοχής Τιχάμα κατά μήκος της δυτικής Αραβίας.

Το αγροτικό της τοπίο και οι ιστορικές της διασυνδέσεις με τη Μέκκα παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για τη διερεύνηση των πέτρινων σχηματισμών, αν και δεν έχει αποδειχθεί άμεση χρονολογική σχέση μεταξύ των κύκλων και των κοντινών ιστορικών τοποθεσιών.

Το αρχαιολογικό αίνιγμα που ζητά απαντήσεις

Πέτρινοι κύκλοι και άλλες μεγάλες λίθινες κατασκευές απαντώνται σε ολόκληρη τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο η χρονολόγηση και η λειτουργία τους ποικίλλουν σημαντικά. Οι παρόμοιες μορφές δεν υποδηλώνουν απαραίτητα ότι οι διαφορετικές τοποθεσίες είχαν τους ίδιους κατασκευαστές ή εξυπηρετούσαν τους ίδιους σκοπούς.

Για το Χάλι, τα κεντρικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: πότε κατασκευάστηκαν οι κύκλοι, πώς χρησιμοποιούνταν και γιατί οι κατασκευαστές τους επέλεξαν μια τόσο περίπλοκη διάταξη;

Οι αεροφωτογραφίες αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω έρευνα.

Μέχρι οι αρχαιολογικές επισκοπήσεις και η επιστημονική χρονολόγηση να αποκαλύψουν την ιστορία τους, οι αλληλοσυνδεόμενοι κύκλοι παραμένουν ένα συναρπαστικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητο, χαρακτηριστικό του αρχαιολογικού τοπίου της δυτικής Αραβίας.