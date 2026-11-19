Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Γέφυρα της Κριμαίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, έπειτα από νέα επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σεργκέι Ακσιόνοφ, του διορισμένου από τη Ρωσία κυβερνήτη της χερσονήσου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ακσιόνοφ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή τις συνέπειες της επίθεσης.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες στη γέφυρα στρατηγικής σημασίας, η οποία συνδέει την ηπειρωτική Ρωσία με την Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, κίνηση την οποία η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.