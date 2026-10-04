Ιεράπετρα: «Μου την έπεσε ένας βράχος» – Τι λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου που γλίτωσε από θαύμα – ΒΙΝΤΕΟ

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Ακόμη δεν πιστεύει στην καλή του τύχη ο οδηγός στην Κρήτη ο οποίος γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή… σαν από θαύμα, όταν εξαιτίας της κακοκαιρίας ένας μεγάλος βράχος έπεσε πάνω στο όχημά του, στην έξοδο του χωριού Φέρμα στην Ιεράπετρα. Ο ίδιος αφού συνειδητοποίησε πόσο κοντά πλησίασε στο να χάσει τη ζωή του, σχολίασε αρχικά με ανάρτησή του , το χρόνιο πρόβλημα με τις πτώσεις βράχων στην Κακιά Σκάλα και την Αγία Φωτιά.

Σήμερα Κυριακή το πρωί μίλησε στο action 24, όπου σημείωσε:

«Τυχεροί είμαστε τον τελευταίο καιρό γιατί πραγματικά βρέχει! Το παράκανε!

Είναι μια απίστευτη εμπειρία που εύχομαι σε κανέναν να μην του τύχει. Μου την έπεσε ένας βράχος», λέει ο Μανώλης Λαθουράκης και συνεχίζει:

«Εκείνη την ώρα εν έβρεχε. Το καλό ήταν ότι άκουσα τις φωνές των ανθρώπων. Είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά και με τις φωνές τους πάτησα φρένο. Αυτό με έσωσε. Αλλιώς θα με είχε πλακώσει ο βράχος.

Ο βράχος πήγε κι έκατσε στην πλευρά του συνοδηγού στο καπό μπροστά.

Αν δεν ήταν οι άνθρωποι που έβλεπαν τον βράχο να κατρακυλάει και να φωνάξουν…”

«Ήμουν τυχερός αλλά κάποιοι άλλοι δεν ήταν»

Όπως αναγνωρίζει ο κάτοικος της περιοχής ήταν τυχερός αλλά κάποιοι άλλοι δεν ήταν και αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας γυναίκας από τη Σλοβενία που την πλάκωσε βράχος στην Αγία Φωτιά. ενώ κοιμόταν, αλλά και στην περίπτωση μιας κοπέλας που την παρέσυρε το νερό.

«Ήταν μεγάλες οι ποσότητες του νερού που έπεσαν αυτές τις μέρες. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Κάτι ξέρουν.