Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη: Δρόμοι στα Ζωνιανά έχουν μετατραπεί σε ορμητικοί χείμαρροι – 23 απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα, 318 χιλιοστά βροχής στα Χανιά

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Σοβαρές επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Κρήτης έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους, κατολισθήσεις να διακόπτουν την κυκλοφορία και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών να καλύπτουν οικισμούς και οδικά δίκτυα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί μέσα σε ένα 24ωρο, αρκετά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Παράλληλα, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συνεργεία της Περιφέρειας, των δήμων, της Πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών επιχειρούν σε πληγείσες περιοχές για την απομάκρυνση φερτών υλικών, τη διάνοιξη δρόμων και την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε Μυλοπόταμο και Αμάρι ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού με πρόσθετα μηχανήματα.

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου 318 χιλιοστά βροχής, ενώ περίπου 22.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα.

Ζωνιανά: Ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ζημιές στα Ζωνιανά, όπου ο κεντρικός δρόμος του οικισμού μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο από νερό και λάσπη.

Ορμητικά νερά πέρασαν μέσα από το χωριό, μεταφέροντας πέτρες, λάσπη και άλλα φερτά υλικά. Εικόνες που κατέγραψε από ψηλά drone της ΚΡΗΤΗ TV αποτυπώνουν δρόμους καλυμμένους από λάσπη και τις εκτεταμένες επιπτώσεις που άφησαν οι συνεχείς βροχοπτώσεις.

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Το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει στην περιοχή, ενώ νέα υπερχείλιση χειμάρρου προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα στον οικισμό.

Παράλληλα, χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, η οποία δυσχεραίνει την πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα προχωρήσουν όταν εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο επαναφοράς της παροχής νερού.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου ζητεί από τους κατοίκους των τριών οικισμών να χρησιμοποιούν με φειδώ τα διαθέσιμα αποθέματα και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Μυλοπόταμος: Εκτεταμένες ζημιές και συνδρομή του στρατού

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ λάσπη, πέτρες και άλλα φερτά υλικά έχουν συσσωρευτεί σε πολλά σημεία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν με πρόσθετα μηχανήματα τόσο στον Άνω Μυλοπόταμο όσο και στο Αμάρι.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, δήλωσε στο Cretalive.gr: «Τις τελευταίες ώρες τα καιρικά φαινόμενα είναι κάπως πιο ήπια. Βρέχει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που σταματά. Δίνουμε μεγάλη μάχη και ευτυχώς ανταποκρίθηκε άμεσα και ο στρατός για να βοηθήσει με τα δικά του μηχανήματα».

Στις 11:55 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, το 112 ενεργοποιήθηκε για την περιοχή του Μυλοποτάμου: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Είχε προηγηθεί γενικό μήνυμα προς τους κατοίκους της Κρήτης, με το οποίο οι Αρχές ζητούσαν να περιοριστούν οι μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.

24ωρη γραμμή για κατοίκους και επισκέπτες

Σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Όσοι χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του Δήμου στο 6955 666 001.

Αιτήματα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected], με αναφορά της περιοχής, του είδους της απαιτούμενης βοήθειας και ενός αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας.

Ο Δήμος ζητεί να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων και τα προσωπικά στοιχεία να γνωστοποιούνται αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112.

Αμάρι: Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

Προβλήματα από κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά καταγράφονται και στον Δήμο Αμαρίου, με την κυκλοφορία να έχει δυσχερανθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου τμήματα του οδικού δικτύου έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή – Πλατάνια – Φουρφουρά και Αφρατές – Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου – Λυκείου Φουρφουρά.

Συνεργεία και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Στις 14:27 του Σαββάτου εκδόθηκε μήνυμα του 112: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει το έδαφος, με αποτέλεσμα να παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.

Ιεράπετρα: 23 απεγκλωβισμοί και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ιεράπετρα, ιδιαίτερα στα Φέρμα, στην Αγία Φωτιά και στον Μακρύ Γιαλό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο, η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από οχήματα και κατοικίες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στον Μακρύ Γιαλό η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί, ενώ συνεργεία επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας σε δύο σημεία: στο 15ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Αγίας Φωτιάς, και στο 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

Μετά τα Φέρμα, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε τρία σημεία, ενώ τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.

Στην ευρύτερη περιοχή, ταξί που μετέφερε τουρίστες παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου. Ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα χωρίς να τραυματιστούν.

Τέσσερα ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο Αγία Φωτιά, καθώς τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο δεν επέτρεπαν την αποχώρησή τους οδικώς. Μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού Σώματος στον λιμενίσκο Μακρύ Γιαλού και είναι καλά στην υγεία τους.

Στις 15:03 του Σαββάτου, το 112 εξέδωσε προειδοποίηση για την περιοχή: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο στα Φέρμα

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Κακή Σκάλα, στα Φέρμα, όταν ογκώδης βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Ο οδηγός, κάτοικος της περιοχής, δεν τραυματίστηκε. Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο, ενώ πέτρες και χώματα είχαν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός περιέγραψε όσα συνέβησαν και αναφέρθηκε στο πρόβλημα των πτώσεων βράχων στην περιοχή.

Έγραψε:

«Και έτσι ξαφνικά… Μου την έπεσε ένας βράχος.

Και τι βράχος… Τεράστιος! Πιο μεγάλος και από εμένα!

Ευτυχώς, όμως, κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη από τον βράχο και είμαι ακόμα ζωντανός! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που έλαβα!

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Γακουμάκη, που με την αντίδρασή τους και τις δυνατές φωνές τους με έκαναν να πατήσω ενστικτωδώς το φρένο. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου μού έσωσε, πραγματικά, τη ζωή! Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί! Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα, αλλά και στην Αγία Φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα! Πάντως, σήμερα στο τσακ τη γλιτώσαμε!

Α! Και κάτι ακόμα.

Έβαλα αυτήν τη φωτογραφία γιατί φαίνονται οι δύο άγγελοι που με προστάτευσαν να είναι αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι!»

Προφήτης Ηλίας: Ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, όπου τμήματα της αγροτικής οδοποιίας έχουν καταστεί απροσπέλαστα.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα της Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, ανέφερε στο CRETA24 ότι ζημιές έχουν προκληθεί και σε έργο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο παραδόθηκε πριν από έναν μήνα.

Λάσπη και φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί σε πολλά σημεία, ενώ ζημιές καταγράφονται σε υποδομές, αμπέλια, ελιές και άλλες καλλιέργειες. Κάτοικοι ζητούν την αποκατάσταση των προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χανιά: Οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, μεταξύ άλλων σε Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο.

Στο παλιό λιμάνι των Χανίων, τα νερά έχουν καλύψει τμήμα του πλακόστρωτου.

Παράλληλα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή τους.

Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, περίπου στο 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής.

Ζημιές σε Ανώγεια, Βιάννο, Μινώα Πεδιάδος, Μαλεβίζι και Χερσόνησο

Ζημιές έχει υποστεί το αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοίνωσε ότι δρόμοι προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει. Τα συνεργεία παρεμβαίνουν όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της πρόσβασης στις μονάδες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνεργεία της Περιφέρειας και των δήμων απομακρύνουν φερτά υλικά και αντιμετωπίζουν κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν τη στάθμη των ρεμάτων και των ποταμών και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στον Δήμο Βιάννου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ παρακολουθείται η στάθμη του ποταμού Αναποδάρη. Εφόσον η στάθμη αυξηθεί περαιτέρω, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο.

Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, έξι επαρχιακοί δρόμοι που είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν ξανά το πρωί. Ζημιές έχουν καταγραφεί κυρίως στην αγροτική οδοποιία, ενώ έχουν σημειωθεί καταπτώσεις πρανών και προβλήματα σε τρία γεφύρια.

Στο Μαλεβίζι, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αγροτική οδοποιία και σε κατολισθήσεις στο δίκτυο προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου.

Στη Χερσόνησο έχουν αναφερθεί προβλήματα σε δρόμους, δίκτυα ύδρευσης και τοιχία αντιστήριξης, καθώς και διάβρωση ακτών. Για την καταγραφή των ζημιών έχει συσταθεί επιτροπή.

318 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο – Περίπου 22.000 κεραυνοί

Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το αθροιστικό ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά έως τις 10:20 το πρωί.

Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.

Ισχυρή ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα, καθώς περίπου 22.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το Σάββατο, με μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών εκκενώσεων να εντοπίζεται πάνω από την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση έως την Κυριακή

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, με σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο Αιγαίο πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr προβλέπει ότι οι βροχοπτώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έντονες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένηση στη συνέχεια.

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργος Εμμανουήλ ανέφερε ότι οι επόμενες τρεις έως τέσσερις ώρες είναι οι πιο κρίσιμες ως προς την ένταση των φαινομένων.

«Η προσοχή πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, κυρίως βόρεια της οροσειράς που διασχίζει την Κρήτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Μετά την υποχώρηση των ισχυρότερων φαινομένων αναμένονται ακόμη περίπου 12 έως 15 ώρες ασθενέστερων βροχοπτώσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και οι δήμοι παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η επιβάρυνση του εδάφους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.