Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ Γυναικών: Κυρίαρχος και ξανά στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, 18-4 την Καταλούνια

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 18-4 την Καταλούνια και κατέκτησε για τέταρτη φορά το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στο πόλο γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» έθεσαν τις βάσεις με την άμυνά τους και σημείωσαν 14 γκολ στο δεύτερο μισό του τελικού, μετατρέποντας το 4-2 του ημιχρόνου στο τελικό 18-4.

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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΤΑΛΟΥΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας του στο πόλο γυναικών, επικρατώντας με 18-4 της Καταλούνια στον τελικό.
  • Οι «ερυθρόλευκες» στηρίχθηκαν από τα πρώτα λεπτά στην αποτελεσματική αμυντική λειτουργία τους, ενώ διεύρυναν τη διαφορά στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης με 14 γκολ.
  • Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του, κατακτώντας για τέταρτη φορά το Σούπερ Καπ Ευρώπης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας του στο πόλο γυναικών, επικρατώντας με 18-4 της Καταλούνια στον τελικό που διεξήχθη στο κατάμεστο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Οι «ερυθρόλευκες» στηρίχθηκαν από τα πρώτα λεπτά στην αποτελεσματική αμυντική λειτουργία τους, περιορίζοντας σημαντικά την ισπανική ομάδα. Η διαφορά διευρύνθηκε στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να σημειώνει συνολικά 14 γκολ στα δύο τελευταία οκτάλεπτα και να φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.

Η Σάντα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό και η Άντριους διεύρυνε γρήγορα το προβάδισμα σε 2-0. Η Καταλούνια πέτυχε το πρώτο της γκολ περίπου δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, όμως η Σάντα απάντησε και διαμόρφωσε το 3-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Πλευρίτου ανέβασε τη διαφορά στο 4-1, πριν η Πινέδα μειώσει για την ισπανική ομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ακόμη αποκτήσει υψηλό ρυθμό στην επίθεση, διατήρησε τον έλεγχο μέσω της άμυνάς του, με την Καταλούνια να έχει σημειώσει μόλις δύο τέρματα στα πρώτα 16 λεπτά.

Η καθοριστική τρίτη περίοδος

Ο Ολυμπιακός αύξησε σημαντικά την επιθετική του παραγωγή στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Σαλταμανίκα και η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραραν στο ξεκίνημα της περιόδου, ενώ στη συνέχεια βρήκαν δίχτυα οι Νίνου, Σάντα, Σιούτη και Πλευρίτου.

Οι «ερυθρόλευκες» σημείωσαν επτά γκολ στην τρίτη περίοδο και δέχθηκαν δύο, με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει στο 11-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στην Καταλούνια να σκοράρει, πέτυχε ακόμη επτά τέρματα και διαμόρφωσε το τελικό 18-4.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του, κατακτώντας για τέταρτη φορά το Σούπερ Καπ Ευρώπης στο πόλο γυναικών.

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1, Σαλταμανίκα 1.
ΚΑΤΑΛΟΥΝΙΑ (Χαβιέ Μπελμόντε): Αρτς, Γκομίλα, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλες, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβι, Μπαριούσο, Πέντλι, Παρέρα 1, Ροντρίγκες, Σάντσες, Μπόβε.

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