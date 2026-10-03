Ηλιούπολη: Πέθανε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που είχε υποστεί ανακοπή έπειτα από πτώση κεραυνού – Η οικογένειά της προχωρά σε δωρεά οργάνων

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Έφυγε από τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, η οποία νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά την ανακοπή που είχε υποστεί έξω από το σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η οικογένειά της αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης και ακούστηκε ισχυρός κρότος κεραυνού.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 50χρονη με ανακοπή στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα στεγάζονται το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, καθώς και το 8ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο. Την ώρα του περιστατικού, οι μαθητές του Δημοτικού είχαν μόλις σχολάσει και αρκετά παιδιά βρίσκονταν ακόμη στον χώρο. Οι μαθητές του Γυμνασίου παρέμειναν μέσα στο σχολείο έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο και παραλάβει τη διευθύντρια.

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να σωθούν.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρέτησε τη Βασιλική Μαρία Τζούβελη με ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στην προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα:

«Μια αναντικατάστατη απώλεια.

Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.

Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της και όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Απ’ όπου κι αν περνούσε, κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει καθημερινά λύσεις, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.

Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της, το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.

Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το σχολείο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, στα δύο της παιδιά, στην οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.

Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης».