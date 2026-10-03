The Voice: Η ανατριχιαστική έναρξη στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Απόψε οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»

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Με στιγμιότυπα από παλαιότερες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε το αφιερωματικό επεισόδιο του The Voice, ενώ στη συνέχεια οι συντελεστές της εκπομπής αναφέρθηκαν στις στιγμές που είχαν μοιραστεί μαζί του.

Στην οθόνη προβλήθηκαν εικόνες από την παρουσία του τραγουδιστή στο talent show, πριν ανέβουν στη σκηνή η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας.

Οι τρεις καλλιτέχνες ερμήνευσαν το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», σε μια μουσική στιγμή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, στο πλατό εμφανίστηκαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον τραγουδιστή, αλλά και στις αναμνήσεις που διατηρεί από την παρουσία του στο talent show.

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Μιλώντας για την απώλειά του και περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των συντελεστών της εκπομπής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε όλοι ακόμα σε ένα σοκ». Από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας είπε: Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος»

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Με αυτόν τον τρόπο, το επεισόδιο άνοιξε με εικόνες και μουσικές στιγμές από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice, ενώ οι συνεργάτες του αναφέρθηκαν στις κοινές τους αναμνήσεις από την πορεία του στην εκπομπή.