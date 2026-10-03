The Voice: Η ανατριχιαστική έναρξη στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Απόψε οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»

Το The Voice τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με στιγμιότυπα από παλαιότερες εμφανίσεις του και μουσικό αφιέρωμα από την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα. Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην απώλειά του και στις αναμνήσεις από τη συνεργασία τους.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Voice
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το The Voice αφιέρωσε την έναρξη του επεισοδίου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τους ανθρώπους του μουσικού talent show να αναφέρονται στην απουσία του και στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του.
  • Ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα από την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα, οι οποίοι ερμήνευσαν το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι συνεργάτες του, Γιώργος Λιανός και Χρήστος Μάστορας, εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον Λιανό να δηλώνει: «Βρισκόμαστε όλοι ακόμα σε ένα σοκ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με στιγμιότυπα από παλαιότερες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε το αφιερωματικό επεισόδιο του The Voice, ενώ στη συνέχεια οι συντελεστές της εκπομπής αναφέρθηκαν στις στιγμές που είχαν μοιραστεί μαζί του.

Στην οθόνη προβλήθηκαν εικόνες από την παρουσία του τραγουδιστή στο talent show, πριν ανέβουν στη σκηνή η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας.

Οι τρεις καλλιτέχνες ερμήνευσαν το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», σε μια μουσική στιγμή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, στο πλατό εμφανίστηκαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον τραγουδιστή, αλλά και στις αναμνήσεις που διατηρεί από την παρουσία του στο talent show.

Μιλώντας για την απώλειά του και περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των συντελεστών της εκπομπής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε όλοι ακόμα σε ένα σοκ». Από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας είπε: Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος»

Με αυτόν τον τρόπο, το επεισόδιο άνοιξε με εικόνες και μουσικές στιγμές από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice, ενώ οι συνεργάτες του αναφέρθηκαν στις κοινές τους αναμνήσεις από την πορεία του στην εκπομπή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ