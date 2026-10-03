Sky Sports: Η Ντόρτμουντ ζήτησε «ψαλίδι» στα λεπτά του Καρέτσα με την Εθνική – Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Κανένα αίτημα, έχουμε καλή ψυχολογία»

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο Nations League, έχοντας ανέβει στην κορυφή του ομίλου απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Σημαντικό ρόλο στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας έχει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον έχει χρησιμοποιήσει ως βασικό στα τρία προηγούμενα παιχνίδια.

Ο 18χρονος εξτρέμ ξεκίνησε στην ενδεκάδα απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ στο παιχνίδι με τη Γερμανία αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση. Ο αυξημένος χρόνος συμμετοχής του αποτέλεσε αντικείμενο δημοσιευμάτων στη Γερμανία, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, λόγω αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Ντόρτμουντ, λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό στην πρεμιέρα του Champions League και τον επιβαρυμένο αγωνιστικό ρυθμό του Καρέτσα, είχε επικοινωνήσει με ανθρώπους της Εθνικής και είχε ζητήσει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο αίτημα από τον γερμανικό σύλλογο. Κατά τη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, την Κυριακή στις 21:45, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι όλοι οι διεθνείς αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια.

Η απάντηση Γιοβάνοβιτς για Καρέτσα και Ντόρτμουντ

Αναφερόμενος στα σχετικά δημοσιεύματα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η Εθνική βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους συλλόγους των διεθνών, χωρίς όμως να τίθεται ζήτημα ειδικής μεταχείρισης κάποιου ποδοσφαιριστή.

«Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά. Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ, καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η διάθεση των παικτών να παίξουν στην Εθνική υπερβαίνει τα πάντα και δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε τις δικές μου αποφάσεις. Όποια απόφαση παίρνω είναι ανάλογη με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές και αφού μιλήσω μαζί τους. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».

Η κόπωση των διεθνών και η επιλογή της ενδεκάδας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στην κόπωση που έχει προκαλέσει το πυκνό αγωνιστικό πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση των παικτών θα καθορίσει τις επιλογές του για την ενδεκάδα.

«Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ’ αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».

Για την πίεση που συνοδεύει τις υποχρεώσεις της Εθνικής και τη διαφορετική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα δύο ημίχρονα του αγώνα με την Ολλανδία, ανέφερε:

«Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι ότι, όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήμασταν στο επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη. Συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».

Ο Γιοβάνοβιτς σχολίασε επίσης τη δήλωση του Κώστα Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της ψυχολογίας.

«Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με εμάς».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων μέσα σε δύο εβδομάδες επιβαρύνει περισσότερο τις εθνικές ομάδες με μικρότερο εύρος επιλογών.

«Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σε εμάς, στις μικρότερες ομοσπονδίες, δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα».

Γιοβάνοβιτς: «Η Γερμανία γίνεται μία σύγχρονη ομάδα»

Ο προπονητής της Εθνικής στάθηκε, τέλος, στη δυναμική της Γερμανίας, απορρίπτοντας την εκτίμηση ότι η νίκη της Ελλάδας στο πρώτο παιχνίδι συνδέθηκε με υποτίμηση από την αντίπαλό της.

«Η Ελλάδα δεν νίκησε στο πρώτο ματς επειδή μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων».

Ο Γιοβάνοβιτς κατέστησε σαφές ότι οι αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση των διεθνών, συμπεριλαμβανομένου του Καρέτσα, λαμβάνονται βάσει της αγωνιστικής επιβάρυνσης, της ετοιμότητας και της επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές, χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα με τον σύλλογο στον οποίο αγωνίζονται.