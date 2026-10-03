Τραμπ: Αποθεώνει σε βίντεο τον Ισραηλινό που απέτρεψε την τραγωδία στην πτήση της Flydubai – «Μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθέωσε το Σάββατο τον ήρωα της πτήσης της Flydubai, Γιανίβ Χαγιούν, δηλώνοντας ότι «μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου», μετά τον ηρωισμό που υπέδειξε στην πτήση της Flydubai, αποτρέποντας μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social, όπου εξήρε για άλλη μια φορά τις ενέργειες του Χαγιούν, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «θαυμαστή του Τραμπ».

«Είναι ο τύπος μου»

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα ακολούθησε τις δηλώσεις του Ισραηλινού υδραυλικού, ο οποίος είχε εκφραστεί με θερμά λόγια για τον Τραμπ στον απόηχο του τρομακτικού περιστατικού, σημειώνει η New York Post.

Ο Χαγιούν βοήθησε να αφοπλιστεί ο ριζοσπαστικοποιημένος Ομανός συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον Ινδό πιλότο σε μια προσπάθεια -ενδεχομένως- να καταρρίψει το επιβατικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν στο Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι.

«Είναι ένας Ισραηλινός υδραυλικός. Και είναι θαυμαστής του Τραμπ κι εγώ είμαι θαυμαστής του – μεγάλος θαυμαστής», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Έσωσε αυτή την πτήση. Έκανε καταπληκτική δουλειά».

«Είναι ο τύπος μου. Μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Τι δουλειά έκανε – είναι ήρωας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

After seeing my tweet about Yaniv Hayoun and sharing it on Truth Social, President Trump has also recorded a video for Yaniv, who is a huge fan of President Trump. Trump said he is now also a fan of Yaniv’s, and said he can be his plumber any day! Yaniv saved 180 lives when he… https://t.co/MdODpg0raE pic.twitter.com/lETA5jdYc8 — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 3, 2026

Το δώρο από τον Αμερικανό πρέσβη και το καπέλο MAGA

Το βίντεο του Τραμπ, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συνάντηση που είχε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, με τον Χαγιούν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμερικανός διπλωμάτης δώρισε στον Ισραηλινό ένα κόκκινο καπέλο MAGA, υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Τραμπ.

«Σε ευχαριστούμε που έσωσες τις ζωές 170 ανθρώπων», ακούγεται να λέει ο Χάκαμπι στον Χαγιούν, σε απόσπασμα που ανάρτησε στο X την Παρασκευή.

Today I had the privilege of thanking the hero Yaniv Hayoun for his courageous actions saving a plane full of souls onboard FlyDubai FZ1073. As a small token of gratitude, I gifted him a hat signed by our favorite @POTUS @realDonaldTrump. On behalf of President Trump and the… pic.twitter.com/goUi2vmpfg — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) October 2, 2026

«Μικρά θαύματα» στον αέρα

Ο Χαγιούν, στις δικές του βιντεοσκοπημένες δηλώσεις δίπλα στον Χάκαμπι, μίλησε για τα «μικρά θαύματα» που επέτρεψαν στον ίδιο και σε άλλους επιβάτες να αποσπάσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τον συγκυβερνήτη.

«Δεδομένων των όσων έχετε κάνει για τη χώρα μας, ένιωσα ότι η ευγνωμοσύνη του κοινού προς εσάς και προς τον πρόεδρο Τραμπ -ο οποίος έχει κάνει τόσο πολλά για εμάς- ήταν ανεπαρκής», δήλωσε ο Χαγιούν στα εβραϊκά κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε θερμά τον Τραμπ, λέγοντάς του «πόσο πολύ σας εκτιμάμε και σας αγαπάμε και τους δύο για όσα κάνετε για τη χώρα μας».

Ο Χαγιούν ανέφερε ότι έμαθε πληροφορίες για το πώς να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της καθόδου του, παρακολουθώντας την εκπομπή «Mayday: Air Disasters».