Τραμπ: Αποθεώνει σε βίντεο τον Ισραηλινό που απέτρεψε την τραγωδία στην πτήση της Flydubai – «Μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθέωσε τον Γιανίβ Χαγιούν, τον Ισραηλινό που απέτρεψε μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Flydubai. Ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο επαινώντας τον Χαγιούν, ο οποίος είχε αφοπλίσει τον ριζοσπαστικοποιημένο Ομανό συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον πιλότο σε πτήση προς το Τελ Αβίβ.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Χαγιούν
Φωτογραφίες: Reuters, AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθέωσε τον ήρωα της πτήσης της Flydubai, Γιανίβ Χαγιούν, δηλώνοντας ότι «μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου».
  • Ο Χαγιούν βοήθησε να αφοπλιστεί ο ριζοσπαστικοποιημένος Ομανός συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον Ινδό πιλότο, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ δώρισε στον Χαγιούν ένα κόκκινο καπέλο MAGA, υπογεγραμμένο από τον Τραμπ.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθέωσε το Σάββατο τον ήρωα της πτήσης της Flydubai, Γιανίβ Χαγιούν, δηλώνοντας ότι «μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου», μετά τον ηρωισμό που υπέδειξε στην πτήση της Flydubai, αποτρέποντας μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social, όπου εξήρε για άλλη μια φορά τις ενέργειες του Χαγιούν, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «θαυμαστή του Τραμπ».

«Είναι ο τύπος μου»

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα ακολούθησε τις δηλώσεις του Ισραηλινού υδραυλικού, ο οποίος είχε εκφραστεί με θερμά λόγια για τον Τραμπ στον απόηχο του τρομακτικού περιστατικού, σημειώνει η New York Post.

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Ο Χαγιούν βοήθησε να αφοπλιστεί ο ριζοσπαστικοποιημένος Ομανός συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον Ινδό πιλότο σε μια προσπάθεια -ενδεχομένως- να καταρρίψει το επιβατικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν στο Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι.

«Είναι ένας Ισραηλινός υδραυλικός. Και είναι θαυμαστής του Τραμπ κι εγώ είμαι θαυμαστής του – μεγάλος θαυμαστής», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

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«Έσωσε αυτή την πτήση. Έκανε καταπληκτική δουλειά».

«Είναι ο τύπος μου. Μπορεί να γίνει ο υδραυλικός μου. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Τι δουλειά έκανε – είναι ήρωας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το δώρο από τον Αμερικανό πρέσβη και το καπέλο MAGA

Το βίντεο του Τραμπ, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συνάντηση που είχε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, με τον Χαγιούν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμερικανός διπλωμάτης δώρισε στον Ισραηλινό ένα κόκκινο καπέλο MAGA, υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Τραμπ.

«Σε ευχαριστούμε που έσωσες τις ζωές 170 ανθρώπων», ακούγεται να λέει ο Χάκαμπι στον Χαγιούν, σε απόσπασμα που ανάρτησε στο X την Παρασκευή.

«Μικρά θαύματα» στον αέρα

Ο Χαγιούν, στις δικές του βιντεοσκοπημένες δηλώσεις δίπλα στον Χάκαμπι, μίλησε για τα «μικρά θαύματα» που επέτρεψαν στον ίδιο και σε άλλους επιβάτες να αποσπάσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τον συγκυβερνήτη.

«Δεδομένων των όσων έχετε κάνει για τη χώρα μας, ένιωσα ότι η ευγνωμοσύνη του κοινού προς εσάς και προς τον πρόεδρο Τραμπ -ο οποίος έχει κάνει τόσο πολλά για εμάς- ήταν ανεπαρκής», δήλωσε ο Χαγιούν στα εβραϊκά κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε θερμά τον Τραμπ, λέγοντάς του «πόσο πολύ σας εκτιμάμε και σας αγαπάμε και τους δύο για όσα κάνετε για τη χώρα μας».

Ο Χαγιούν ανέφερε ότι έμαθε πληροφορίες για το πώς να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της καθόδου του, παρακολουθώντας την εκπομπή «Mayday: Air Disasters».

 

 

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