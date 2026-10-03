Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές στο οδικό δίκτυο – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, συνδρομή και από τον στρατό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κρήτης έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει το νησί, με πλημμυρισμένους δρόμους, υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε Ιεράπετρα, Μυλοπόταμο, Αμάρι και Ζωνιανά, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και παροχής βοήθειας.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί μέσα σε ένα 24ωρο, πολλά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Παράλληλα, αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, τα μετεωρολογικά δεδομένα αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα.

Μεγάλες ζημιές σε Μυλοπόταμο και Αμάρι – Συνδρομή του στρατού

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι μεγάλες ποσότητες νερού. Δρόμοι έχουν καταστραφεί ή μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με επιπλέον μηχανήματα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση τόσο για τον Άνω Μυλοπόταμο όσο και για το Αμάρι, όπου επίσης έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στα Ζωνιανά, όπου σημειώθηκε νέα υπερχείλιση χειμάρρου. Οι Αρχές έχουν συστήσει στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να απομακρύνονται από σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, δήλωσε στο Cretalive.gr: «Τις τελευταίες ώρες τα καιρικά φαινόμενα είναι κάπως πιο ήπια. Βρέχει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που σταματάει. Δίνουμε μεγάλη μάχη και ευτυχώς ανταποκρίθηκε άμεσα και ο στρατός για να βοηθήσει με τα δικά του μηχανήματα».

Στις 14:27 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Severe weather conditions in the Municipality of #Amari of the regional unit of #Rethymno. Limit your movements. ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/PCgVaU1DO6@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Νωρίτερα, στις 11:55, είχε ενεργοποιηθεί το 112 και στον Δήμο Μυλοποτάμου: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Το μήνυμα καλούσε κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και, όπου απαιτείται, να κατευθυνθούν προληπτικά σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία.

23 απεγκλωβισμοί σε Φέρμα και Μακρύ Γιαλό

Σοβαρές επιπτώσεις καταγράφηκαν και στην περιοχή της Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από οχήματα και κατοικίες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στον Μακρύ Γιαλό η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί, ενώ συνεργεία επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας διεκόπη σε δύο σημεία: στο 15ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Αγίας Φωτιάς, και στο 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

Στην περιοχή αμέσως μετά τα Φέρμα, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε τρία σημεία, ενώ τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.

Στην ευρύτερη περιοχή, ταξί που μετέφερε τουρίστες παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου. Ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν.

Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο στα Φέρμα

Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε αυτοκίνητο που κινούνταν το Σάββατο στην περιοχή Κακή Σκάλα, στα Φέρμα, όταν ογκώδης βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Ο οδηγός, κάτοικος της περιοχής, δεν τραυματίστηκε. Ο βράχος κατέληξε στη συνέχεια στην άκρη του οδοστρώματος, ενώ πέτρες και χώματα από την κατάπτωση διασκορπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στις 15:03 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, το 112 εξέδωσε νέα προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Σε αρκετά σημεία του Λασιθίου έχουν καταγραφεί συσσωρεύσεις υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι περιοχές που δέχονται ισχυρά φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κυρίως σε Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κυρίως σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπήλι, καθώς και στα ορεινά και νότια τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στις συγκεκριμένες περιοχές παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις νερού και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την Κρήτη και πραγματοποιούν απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων και παρεμβάσεις για προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Προβλήματα σε Χανιά και Φαράγγι της Σαμαριάς

Στα Χανιά, οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά σημεία. Στο παλιό λιμάνι της πόλης, τα νερά έχουν καλύψει τμήμα του πλακόστρωτου.

Παράλληλα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή τους. Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, περίπου στο 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής.

Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο των Ανωγείων

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ανωγείων, δρόμοι που οδηγούν σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει.

Τα συνεργεία επεμβαίνουν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, με βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγροκτηνοτροφικές μονάδες.

Ο Δήμος καλεί κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες και αποκατασταθούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κατολισθήσεις και ζημιές στο Ηράκλειο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνεργεία της Περιφέρειας και των δήμων απομακρύνουν φερτά υλικά και αντιμετωπίζουν μικρές κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν τη στάθμη των ρεμάτων και των ποταμών και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στον Δήμο Βιάννου, τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν το αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ παρακολουθείται στενά η στάθμη του ποταμού Αναποδάρη. Εάν η στάθμη αυξηθεί περαιτέρω, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο.

Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, έξι επαρχιακοί δρόμοι είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και άνοιξαν ξανά το πρωί. Οι περισσότερες ζημιές αφορούν την αγροτική οδοποιία, ενώ έχουν καταγραφεί καταπτώσεις πρανών και προβλήματα σε τρία γεφύρια.

Στο Μαλεβίζι, οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως την αγροτική οδοποιία και κατολισθήσεις στο δίκτυο προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου.

Στη Χερσόνησο έχουν αναφερθεί ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ύδρευσης και τοιχία αντιστήριξης, καθώς και διάβρωση ακτών. Για την καταγραφή των ζημιών έχει συσταθεί επιτροπή.

318 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο – Περίπου 22.000 κεραυνοί

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το αθροιστικό ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου.

Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή, ισοδύναμα, σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.

Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα, καθώς το Σάββατο καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί, με μεγάλο μέρος τους πάνω από την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Η συγκέντρωση των ηλεκτρικών εκκενώσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη πάνω από το νησί.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργος Εμμανουήλ ανέφερε ότι οι επόμενες τρεις έως τέσσερις ώρες είναι οι πιο κρίσιμες ως προς την ένταση των φαινομένων.

Στη συνέχεια και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται σταδιακή μείωση της έντασης των βροχών και των καταιγίδων, χωρίς όμως πλήρη παύση των φαινομένων.

«Η προσοχή πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, κυρίως βόρεια της οροσειράς που διασχίζει την Κρήτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου και των νοτιότερων νησιών του συμπλέγματος, παραμένει σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμός έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Μετά τη σταδιακή υποχώρηση των ισχυρότερων φαινομένων αναμένονται ακόμη περίπου 12 έως 15 ώρες εξασθενημένων βροχών, οι οποίες, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Παράλληλα, η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, δήμοι και λοιποί συναρμόδιοι φορείς διατηρούν τις δυνάμεις τους σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή του Δήμου Μυλοποτάμου

Σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Όσοι χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μυλοποτάμου στο τηλέφωνο 6955 666 001.

Αιτήματα μπορούν επίσης να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν την περιοχή όπου βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητεί επίσης προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πληγέντων και συνιστά να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πολιτών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.