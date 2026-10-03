Ρέθυμνο: 24ωρη γραμμή για τις ανάγκες των πληγέντων από τις πλημμύρες στον δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου διαθέτει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για όσους χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή βοήθεια από δημοτικά συνεργεία μετά τις πλημμύρες. Οι πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο δήμος υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, ισχύει ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δήμος Μυλοποτάμου διαθέτει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για την καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.
  • Για προσωρινή διαμονή ή συνδρομή δημοτικών συνεργείων, επικοινωνήστε με την Πολιτική Προστασία στο 6955 666 001. Αιτήματα μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο [email protected].
  • Ο Δήμος Μυλοποτάμου εφιστά την προσοχή στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, συνιστώντας να μη δημοσιοποιούνται στοιχεία πληγέντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιούνται αποκλειστικά στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

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Σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου, με στόχο την καταγραφή και την αντιμετώπιση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Όσοι χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μυλοποτάμου στο τηλέφωνο 6955 666 001, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, καλούνται να αναφέρουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα.

Σύσταση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πληγέντων. Ειδικότερα, συνιστά να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πολιτών.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται αποκλειστικά στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

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